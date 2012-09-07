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市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘持平,此前公布的美国8月非农就业数据不及预期

路透纽约9月7日电---美国股市周五开盘持平,投资者在考量,疲于预期的美国非农就业报告将促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮经济刺激举措的机率.

道琼工业指数.DJI上扬13.71点,或0.10%,至13,305.71点.标准普尔500指数.SPX涨2.84点,或0.20%,至1,434.96点,Nasdaq指数.IXIC跌5.62点,或0.18%,至3,130.19点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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