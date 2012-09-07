〔美国股市〕开盘持平,此前公布的美国8月非农就业数据不及预期

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透纽约9月7日电---美国股市周五开盘持平,投资者在考量,疲于预期的美国非农就业报告将促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮经济刺激举措的机率.
道琼工业指数.DJI上扬13.71点,或0.10%,至13,305.71点.标准普尔500指数.SPX涨2.84点,或0.20%,至1,434.96点,Nasdaq指数.IXIC跌5.62点,或0.18%,至3,130.19点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
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