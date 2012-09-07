〔美国热股〕英特尔调降第三季营收预估及全年财测,股价重挫3%

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透9月7日电---英特尔(INTC.O)调降第三季营收预估,并调降全年财测,指因客户削减库存、企业减少采购个人电脑导致芯片需求下滑.
英特尔周五早盘中段大跌3.0%至24.33美元.(完)
--编译 程琳;审校 李军
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路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
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