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市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 22:29 BJT

〔美国热股〕英特尔调降第三季营收预估及全年财测,股价重挫3%

路透9月7日电---英特尔(INTC.O)调降第三季营收预估,并调降全年财测,指因客户削减库存、企业减少采购个人电脑导致芯片需求下滑.

英特尔周五早盘中段大跌3.0%至24.33美元.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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