〔欧洲政经〕西班牙将于下周讨论欧洲央行救助计划的条件--副首相

路透马德里9月7日电---西班牙表示,下周将与欧元区财长们讨论欧洲央行新购债计划附加的条件,但坚持表示西班牙不急于寻求国际支援.

在西班牙10年期公债收益率(殖利率)5月来首次跌破6%之际,该国副首相Soraya Saenz de Santamaria表示,西班牙将在做出任何行动前仔细研究欧洲央行的举措,与政府近几周的立场一致.

欧洲央行总裁德拉吉周四宣布了新购债计划,并称将对受助国附加"严格而有效的"条件.与此同时,西班牙首相拉霍伊表示不急于寻求救助.

许多分析师认为,如果西班牙举债成本继续下滑,该国可能不会着急根据欧洲央行计划提出求助申请.

西班牙公债较德债利差已从7月646个基点左右的高位缩窄至423个基点.

Santamaria表示,将在9月14-15日召开欧元区和欧盟国家财长会议时,讨论可能的西班牙公债购买计划及相关问题.

一名西班牙政府消息人士周四对路透称,该国希望先判断欧洲央行计划对其利率的全面影响,再决定是否申请救助.(完)