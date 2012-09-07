〔欧洲政经〕西班牙将于下周讨论欧洲央行救助计划的条件--副首相

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透马德里9月7日电---西班牙表示,下周将与欧元区财长们讨论欧洲央行新购债计划附加的条件,但坚持表示西班牙不急于寻求国际支援.
在西班牙10年期公债收益率(殖利率)5月来首次跌破6%之际,该国副首相Soraya Saenz de Santamaria表示,西班牙将在做出任何行动前仔细研究欧洲央行的举措,与政府近几周的立场一致.
欧洲央行总裁德拉吉周四宣布了新购债计划,并称将对受助国附加"严格而有效的"条件.与此同时,西班牙首相拉霍伊表示不急于寻求救助.
许多分析师认为,如果西班牙举债成本继续下滑,该国可能不会着急根据欧洲央行计划提出求助申请.
西班牙公债较德债利差已从7月646个基点左右的高位缩窄至423个基点.
Santamaria表示,将在9月14-15日召开欧元区和欧盟国家财长会议时,讨论可能的西班牙公债购买计划及相关问题.
一名西班牙政府消息人士周四对路透称,该国希望先判断欧洲央行计划对其利率的全面影响,再决定是否申请救助.(完)
--编译 程琳;审校 李军
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。