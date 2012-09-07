〔欧洲股市〕创新高,受矿业与银行类股推动

* FTSEurofirst 300指数上涨0.2%至1,106.72点

* Euro STOXX 50指数收高0.5%至2,538.60点

* Euro STOXX 50指数录得今年以来最大单周涨幅

* 进一步上涨空间可能有限,但料将守住涨幅--交易商

路透伦敦9月7日电---欧洲股市周五在银行与矿业等权重板块推动下涨至新高,因欧洲央行购债计划及对更多货币刺激政策的预期提振该地区股市.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%,报1,106.72点.疲于预期的美国就业数据公布后,该指数一度从稍早所及13个月盘中高位1,113.22点回落,但终场收于8月21日来最高收位.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.5%,报2,538.60点,并创下4%的今年以来最大单周涨幅.法国兴业银行(SOGN.PA)与阿赛洛米塔尔(ISPA.AS)均涨幅居前.

交易商称,欧洲央行的新欧债计划消除了欧元区经济崩溃的风险.

"一旦尾部风险不再是市场参与者担忧的因素,就足以推高市场,尤其是从6月超卖状态中上涨,"Royal London Asset Management欧洲股票基金经理Neil Wilkinson表示."我们又克服了一道障碍."

欧洲矿业类指数.SXPP和银行业指数.SX7P分别上涨3.2%和2.1%.

西班牙股市.IBEX收高0.3%,意大利.FTMIB收高2.1%,投资者认为欧洲央行新举起码为欧洲领导人赢得了更多解决危机的时间.

一些分析师还认为,美国就业数据虽然显示增长明显放慢,但却提高了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多量化宽松政策的可能性,这也会提振股市.

英国富时100指数.FTSE涨0.3%,报5,794.80点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.66%,报7,214.50点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.26%,报3,519.05点.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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