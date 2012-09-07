〔全球金市〕金价劲扬2%,美国就业数据助燃美联储放宽政策的希望

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约/伦敦9月7日电---金价周五跳升2%,为本周第二次,盘中触及六个月高位,因低迷的美国就业数据使对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将进一步放宽政策的预期升温.
金价延展持续了一个月的升势.数据显示8月非农就业岗位仅增加9.6万个,远不及增加12.5万个的预期,数据公布后,现货金大涨30美元.
数据促使市场预期美联储将在下周会议上推出第三轮购债计划,或第三轮量化宽松(QE3),以刺激经济.
1635GMT,现货金XAU=急升2.13%,报每盎司1,737.26美元,盘中触及2月以来最高.美国12月期金GCcv1劲扬2.01%,至每盎司1,739.8美元,盘中触及2月底以来最高1,745美元.
黄金表现强于欧元和其他商品.
银、铂金和铜也走高,股市基本持稳,汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB上扬0.71%.
黄金可能录得第三周上涨,为1月以来最长升势.因有迹象显示,美联储和欧洲央行即将推出货币刺激举措,且上市交易基金的黄金持有量本周触及纪录水平.
金价8月迄今上扬近10%,将14日相对强弱指标推升至80,技术分析师称认为,超过70就处于超买区域.
另外,图表观察人士认为,一旦升穿8月21日触及的高位1,636美元,突破六周交易区间,金价仍有进一步上行的空间.
周四收在1,700美元之上也提供心里支撑.
投资者囤积黄金的意愿没有减弱的迹象.截至周四,黄金上市交易基金的黄金持有量触及7,210万盎司的纪录高位.上市交易基金今年的黄金持有量增加了逾38吨,多数升幅来自8月以后,当时,对各国央行推出刺激举措的希望开始高涨.
现货银XAG=升至3月中以来最高每盎司33.66美元,并守在该水准附近,纽约市场午盘,上扬3.1%,至33.62美元.
现货铂金(白金)XPT=自4月以来首次升穿1,600美元.铂金日内上扬0.94%,报每盎司1,590.99美元.现货钯金XPD=升1.03%,报每盎司648.22美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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