〔纽约期市〕ICE期糖、咖啡飙升,因美元走软

路透纽约/伦敦9月7日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五放量上涨近4%,从昨日所及两年低点反弹,因美元大跌,且技术面超卖的市场出现空头回补.

阿拉比卡咖啡期货亦上扬,可可期货缩量下滑,跌离昨日触及的10个月高位.

美元兑欧元跌至近四个月低点,因美国非农就业岗位增幅不及预期,引发美联储政策宽松预期.

糖价飙升,交易员称是因基金回补空仓,以及第二大出口国泰国天气状况堪忧支撑了价格.

"昨天有一些低接买盘,而且似乎有加速态势.我认为仍会存在天气问题."Newedge USA高级副总裁Michael McDougall表示.

ICE-10月原糖期货SBc1飙升0.51美分,或2.7%,收报每磅19.38美分,较3月合约SBc2贴水降至四周最低,较伦敦白糖期货贴水徘徊在七周低点附近.

"糖价大幅反弹.这是对先前略微卖超的情况展开技术性修正."一名交易员称.其并称美元走软也是上涨原因之一.

今日涨势导致该指标合约远高于技术性买超门槛.汤森路透初步数据显示,总成交量超越15.8万口,为6月28日来最高.

伦敦10月白糖期货LSUc1上涨10.40美元,或1.9%,报每吨556.30美元.

阿拉比卡咖啡期货亦受美元走软支持,尽管市场继续艰难消化来自巴西的大量供应.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2跳涨4.85美分,或3.1%,至每磅1.6305美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低15美元,或0.6%,报每吨2,676美元.

伦敦12月可可期货LCCZ2跌19英镑,或1.1%,报每吨1,716英镑.(完)