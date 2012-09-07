〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因获利了结走软,本周收盘接近持平

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透9月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走软,受累于获利了结,但美国旱灾地区玉米初步产量极低的报告支撑玉米期价,且小麦市场劲扬也提供支撑.
Informa Economics周五预计美国2012年玉米产量预估为103.10亿蒲式耳,低于之前预估的103.38亿蒲式耳.
在美国农业部下周三公布9月供需报告前,路透调查分析师得出的平均预期为,今年玉米产量为103.80亿蒲式耳,低于农业部8月预估的107.79亿蒲式耳.
美国农业部周五称,上周出口净销售玉米2.5万吨,低于预估的20-35万吨.
随着中西部收割推进,伊利诺伊和爱荷华州部分地区现货玉米价格周五回落.但在CBOT玉米期价走低之际,中西部其他地区的现货价格多数持稳.
一位农业气象学家周五称,预计进入周末美国中西部南部收割区气温降低,且有小雨,这将放慢玉米和大豆收割.本周末尾段至下周初,降水减少,这将使收割进展加快.
驻首尔的交易商周五称,韩国的Major Feedmill Group (MFG)透过私下交易从Bunge Ltd手中购买6.5万吨美国和南美产玉米.
12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报46.5.
12月玉米合约CZ2收升1美分,结算价报7.99-1/2美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为156,869口.(完)
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--编译 母红;审校 程琳
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