〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因获利了结走软,本周收盘接近持平

路透9月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走软,受累于获利了结,但美国旱灾地区玉米初步产量极低的报告支撑玉米期价,且小麦市场劲扬也提供支撑.

Informa Economics周五预计美国2012年玉米产量预估为103.10亿蒲式耳,低于之前预估的103.38亿蒲式耳.

在美国农业部下周三公布9月供需报告前,路透调查分析师得出的平均预期为,今年玉米产量为103.80亿蒲式耳,低于农业部8月预估的107.79亿蒲式耳.

美国农业部周五称,上周出口净销售玉米2.5万吨,低于预估的20-35万吨.

随着中西部收割推进,伊利诺伊和爱荷华州部分地区现货玉米价格周五回落.但在CBOT玉米期价走低之际,中西部其他地区的现货价格多数持稳.

一位农业气象学家周五称,预计进入周末美国中西部南部收割区气温降低,且有小雨,这将放慢玉米和大豆收割.本周末尾段至下周初,降水减少,这将使收割进展加快.

驻首尔的交易商周五称,韩国的Major Feedmill Group (MFG)透过私下交易从Bunge Ltd手中购买6.5万吨美国和南美产玉米.

12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报46.5.

12月玉米合约CZ2收升1美分,结算价报7.99-1/2美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为156,869口.(完)

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