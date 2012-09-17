〔中国金融〕"十二五"期间要建立存款保险制度及金融机构退出机制

* 金融业"十二五"规划称,要建立存款保险制度

* 建立中国金融机构破产法律体系

* 加强证券期货公司净资本监管

路透北京9月17日电---中国周一公布金融业发展和改革"十二五"规划称,要建立健全存款保险制度,择机

出台《存款保险条例》,并要规范金融机构市场退出程序.

刊登在央行网站的金融业十二五(2011-2015)规划称,中国要加快存款保险立法进程,并要制定《证券投资者保护基金条例》,研究起草《保险公司风险处置条例》,建立适合中国国情的金融机构破产法律体系.

规划还表示,要加强行政退出与司法破产之间的有效衔接,发挥中央金融管理部门的指导、协调和监督作用,并要注重引导和调动地方政府的积极性,明确地方政府对小额贷款公司和担保公司等机构的管理职责.

在谈到引导和规范民间融资健康发展时,规划强调要发挥民间借贷对正规金融的补充作用,同时要打击高利贷、非法集资、地下钱庄、非法证券等非法金融活动,加强对担保公司、典当行等机构的监测和监管.

央行亦表示,银行业要稳妥推动实施新监管标准,优化监管工具和指标体系,坚持动态资本充足率要求,有效控

制杠杆化水平,强化贷款拨备率和拨备覆盖率监管要求,不断改进和加强流动性风险监管.

规划并表示,"十二五"期间,要强化金融集团并表监管.加强对金融机构股东和实际控制人的监管.规范商业银行理财和委托贷款业务,强化银行业市场准入监管.

在谈到对证券期货业监管时,规划称要加强上述公司净资本监管,完善以净资本为核心的风险控制指标体系,完善证券期货公司分类监管制度,严厉打击市场操纵等违法违规行为.

而"十二五"期间,保险业监管侧重在健全保险业偿付能力监管体系,强化资本补充和约束机制,健全以风险为导向的分类监管制度.强化保险资金运用监管,防范投资风险.发挥保险保障基金的作用.

规划还称,将健全金融监管机构之间及与宏观调控部门之间在重大政策与法规问题上的协调,细化金融机构分类标准,减少监管套利,弥补监管真空.强化对综合经营和新产品、新业务的监管协作,并将建立健全本外币跨境资金流动监管框架,加强本外币协同监管.

规划表示,要明确对交叉性金融业务和金融控股公司的监管职责和规则,加强对系统重要性金融机构的监管.引导金融机构加强政府性债务管理,避免财政金融风险相互传递.加强对"影子银行"体系的监测和管理.(完)

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