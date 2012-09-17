更正:〔路透基点〕台湾银行业放眼人民币贷款市场--RLPC(9月12日)

(更正:因译文有误,第二段应为这类贷款或可昵称为"小笼包贷款",非"小笼包债"、第四段应为"点心贷款",非"点心债"、第五段应为中国重汽6月签署"18亿元人民币两年期贷款",非"发行两年期债券")

路透9月12日电---台湾中国信托商业银行上海分行总经理杨铭祥表示,两岸近期签署的货币清算机制将有助于台湾银行业拓展人民币贷款市场.

他表示,台湾的银行可以从面向台湾市场发行离岸人民币贷款开始着手,这类贷款或可昵称为"小笼包贷款".杨铭祥是在北京参加亚太贷款市场协会举行的中国贷款市场会议时,作上述发言.

台湾统一集团旗下的统一企业中国控股有限公司,在7月时办理6亿人民币三年期循环贷款,测试台湾银行业对这类贷款的兴趣.中信银是这笔贷款的管理行,也是四家主办行之一.这宗贷款也吸引了台北富邦商业银行参加.

杨铭祥表示,台湾的银行已积极参与中国企业发起的在岸和离岸人民币贷款.他还补充称,在11宗香港离岸人民币贷款(点心贷款)案中,台湾的银行参与其中六件,今年以来在中国企业贷款案中也参与超过35件.

台湾银行业自点心贷款推出以来即踊跃参与,因为回报率远高于已很成熟的台湾贷款市场.中国重汽6月签署18亿元人民币两年期点心贷款,银团由14家银行组成,其中10家是台湾的银行.

两岸货币清算机制签署后,也将帮助台湾银行业进一步拓展人民币市场.货币清算机制备忘录(MOU),将两岸经贸活动纳入清算范围,将可降低两岸企业与投资者的汇率成本以及汇率波动风险.

很多台湾的银行跟着客户登陆,成立办事处.七家台湾银行已成立分行,三家正在等候当局批覆.不过,台湾的银行在第一年仅能处理美元业务,并且在第一年取得获利和官方批准后,才能涉及人民币业务.

华南商业银行深圳分行5月时成为首家获得人民币业务牌照的台湾银行.国泰世华银行上海分行和彰化商业银行昆山分行双双在7月获得中国银监会开展人民币业务的许可.消息人士称,待银监会完成对两银行的内部流程检查后,预料将可在9月末左右正式开展人民币业务.

第一商业银行、台湾土地银行和台湾合作金库银行预计将在今年获准取得人民币执照.(完)