〔中国金融〕银监会要求银行满足合理信贷需求,严守风险底线

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透北京9月17日电---中国银监会主席尚福林周一称,股份制商业银行要进一步加大服务实体经济力度,继续把支持小微企业发展作为业务重点之一,并要严守风险底线.
他在全国股份制商业银行第十一次行长联席会议上强调,股份制商行要用好有限的信贷资源,不断满足合理的信贷需求,加强对符合产业政策、有市场、有需求、可持续运营类小微企业的金融扶持.
"股份制商业银行要进一步加强金融服务、促进发展转型、完善内部控制、严守风险底线,保持安全稳健运行, 积极支持实体经济稳步增长."尚福林称.
他并要求,股份制商业银行要采取有力措施识别、计量、缓释、控制和化解风险,确保稳健审慎经营,并要加快战略转型和业务创新,突出特色发展.
中国有12家股份制商业银行.银监会数据显示,截至今年6月末,股份制商行资产总额占银行业金融机构资产总额的16.7%, 不良贷款率为0.65%,低于全行业0.9%水平,拨备覆盖率338.6%, 平均资本充足率11.64%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)