《中国交易所债市综述》国内经济持续疲弱抑制收益率上行动能

路透北京9月21日电---中国交易所债市本周呈现温和整理,成交仍不活跃.虽然美国QE3(第三轮量化宽松)推出令国内债市承压,不过国内经济持续疲弱提供一定支撑,交易所现券收益率向上空间料将有限.

周四公布的9月汇丰PMI初值较上月回升,虽然显示出边际改善的讯号,但经济依然在底部区域.与此同时,美元止跌回升及国际油价回落亦助缓解通胀忧虑.在增长持续疲软及通胀压力趋于温和的情况下,国内债市收益率缺乏上行动能.

"本周前期跌的比较多的个券收益率有所企稳,...但目前收益率水平已经差不多了,就算再上也上不了多少,除非受到政策影响,但由于预期仍在,一次政策的影响料也不会很大,"深圳一券商交易员表示.

上海一家券商分析师亦预计,目前长端利率债仍将保持震荡.尽管资金利率短期呈现季节性回升,但上行幅度料依旧可控,短端利率债安全性相对较好.交易所个券在权益表现不佳背景下,表现出相对投资价值,但仍应以控制久期为先.

另外,虽然季末冲存款及"国庆、中秋"的节日效应令市场资金面再度趋紧,资金利率呈现走高趋势,不过央行本周加大逆回购力度,则表明了其抑制资金利率上行幅度的态度,预计近期交易所资金亦将维稳.

"资金面不会很紧,如果有趋紧态势,逆回购量就会出来,中国将继续维持资金面相对宽松,"北京一券商分析师称.

**可回购公司债行情可期**

本周交易所公司债走势较好,尤其是可回购公司债.不过,在股市持续低迷及供给压力犹存的情况下,短期需警惕可转债风险.

上述北京券商分析师表示,公司债短期需求还行,尤其是可做回购的公司债行情更好,比较受基金青睐.城投债方面,则具备结构型机会.

北京一家券商交易员亦指出,本周深交所新发公司债表现不错,因深交所年底或将推出公司债回购,对该市场是利好消息.

转债方面,近期该市场延续调整,且整体表现弱于正股.随着本周股市重新步入调整,及可转债继续面临较大供给压力,预计该市场短期仍将面临一定的风险.

北京另一券商分析师就指出,目前债性较强的转债具有一定吸引力.不过,"更好的机会还要等到民生和平安转债发行前后,那时可能会是很好的投资机会".

他并称,可转债中,中行转债的绝对价位较低,已触发向下修正转股价格条款.中行转债CN113001=SS周五收报96.7元人民币.

**本周交易所债市相关新闻一览**

--中国央行公开市场本周净投放1,010亿元人民币.季末存款争夺战进入白热化,且国庆长假即将来临,导致市场流动性渐趋紧张,央行顺势结束此前连续三周的净回笼.[ID:nSB1787996]

--汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升至47.8%,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.[ID:nSB1787428]

--中国股市沪综指.SSEC本周累计大跌4.58%,创下11个月来最大单周跌幅.市场信心持续低迷令大盘反弹乏力,季末效应冲击资金面趋紧亦是股指难以走高的重要原因,料后市仍将反复探底并下试2,000点整数大关.[ID:nSB1790610]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 156.9316 0.0713 156.9400 156.7983

上证公司债指数.SSEEBI 139.5115 0.1185 139.5201 139.3908

上证分离债指数.SSEDCBI 136.8158 -0.0559 136.8817 136.7174

上证国债指数.SSEBI 134.6471 0.0183 134.6679 134.5894

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深证企债指数.SZCBI 127.224 -0.085 127.309 127.165(完)