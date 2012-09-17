《中国债券市场每日交易备忘》--9月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国泰君安证券20亿元人民币三月期短期融资券10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行和建行等承销 中国南方工业集团19亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 东方集团( 600811.SS )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 敦煌种业( 600354.SS )1.3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 中丝集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承 安徽高速公路控股集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国家开发银行主承 天瑞集团水泥公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),广发银行和中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中石化集团50亿元三个月期超短融011204002,票面利率3.80% 南方电网50亿元六个月期超短融011207002,票面利率3.80% 桂林三金( 002275.SZ )3亿元一年期短融041260062,票面利率4.94% 浙江荣盛控股集团9亿元一年期短融041258053,票面利率5.04% 广东交通集团15亿元一年期短融041259052,票面利率4.22% 云南煤化工集团10亿元一年期短融041263005,票面利率4.94% 孚日股份( 002083.SZ )2.5亿元一年期短融041266008,票面利率5.60% 安徽淮海实业发展集团3亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1282342,基本利差2.90% ============================================================================== 三、缴款: 财政部300亿元三年期固息国债120017,票面利率3.10% 国开行60亿元一年期固息金融债120238,票面利率3.19% 国开行60亿元三年期固息金融债120239,票面利率3.8087% 国开行60亿元五年期固息金融债120240,票面利率4.0741% 国开行60亿元七年期固息金融债120241,票面利率4.1902% 国开行60亿元10年期固息金融债120242,票面利率4.29% 库尔勒城建集团12亿元固息债1280277,票面利率7.48% 冀东发展集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280286,票面利率6.30% 电力投资集团78亿元九个月期超短融 华能国际( 0902.HK )( 600011.SS )50亿元九个月期超短融 大连万达集团4.5亿元一年期短融 天津市政投资公司4亿元一年期短融 江铃控股公司3亿元一年期短融 成都文化旅游发展集团2.5亿元一年期短融 阳谷祥光铜业5亿元一年期短融 浙江龙盛( 600352.SS )5亿元一年期短融 西子电梯集团3亿元一年期短融 中国南车集团20亿元三年期中票 珠海港集团4.8亿元五年期中票 中国船舶工业集团45亿元10年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部200亿元三年期固息国债091706到期兑付,票面利率3.73% 山东钢铁集团50亿元三年期中票0982128到期兑付,票面利率4.30% 财政部325.10亿元一年期固息国债110020到期兑付,票面利率3.90% 江阴城投25亿元七年期固息债0980134付息,票面利率6.9% 唐山国丰钢铁公司10亿元五年期中票付息1082161,票面利率4.05% 农发行150亿元五年期固息金融债110415付息,票面利率4.59% 常州市5.08亿元三年期固息中小企业集合债券1180057付息,票面利率5.03% 湖南湘投控股10亿元五年期中票1182250付息,票面利率7.25% 中国南山开发集团18亿元五年期固息中票1182251付息,票面利率6.65% 中国节能环保集团13亿元五年期固息中票1182252付息,票面利率6.03% 神华宁夏煤业集团10亿元15年期固息债058026付息,票面利率4.90% 财政部260亿元五年期固息国债080017付息,票面利率3.69% 江苏银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082302付息,票面利率6.20% 国开行300亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090205付息,基本利率0.30% 国开行300亿元五年期固息金融债090211付息,票面利率3.45% 广东交通公司30亿元五年期固息债0982129付息,票面利率4.50% 财政部282.6亿元10年期固息国债100031付息,票面利率3.29% 铁道部100亿元10年期固息铁路建设债券1080109付息,票面利率3.94% 铁道部50亿元15年期固息铁路建设债券1080110付息,票面利率4.05% 北京首都公路发展公司20亿元三年期固息债1082162付息,票面利率3.49% 财政部163.8亿元10年期固息国债030008付息,票面利率3.02% 南方电网20亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债048006付息,票面利率5.60% 南方电网10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债048007付息,票面利率5.30% 中冶美利纸业集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088038付息,票面利率6.30% 财政部266.40亿元10年期固息国债090023付息,票面利率3.44% 国开行300亿元20年期固息金融债100205付息,票面利率4.30% 锦州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020007付息,票面利率5.90% 中央汇金投资公司300亿元五年期固息债102703付息,票面利率3.14% 财政部300亿元10年期固息国债110008付息,票面利率3.83% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行副行长潘功胜透露,相关部门即将发布的"十二五"金融改革规划将涉及利 率市场化、汇率市场化等诸多战略变革;将涉及间接融资及直接融资等金融结构改革;将涉及 微型金融组织的发展问题和构建宏观审慎管理政策框架等问题. --中国国家外汇管理局8月份新批50亿元人民币合格境外投资者(RQFII)额度,其中嘉实国 际资产管理有限公司和易方达资产管理(香港)有限公司分别获得20亿元和30亿元额度. --中国国家信息中心经济预测部主任范剑平表示,中国当前的主要经济指标在预期的调控 范围内,缓中趋稳来之不易,不能盲目追求两位数的高增长.并预计三季度GDP增幅达7.6-7.8%, 全年为7.7-7.8%.[ID:nSB1780418] --国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 丁淑琴/边竞; 审校 刘昕