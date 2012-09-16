版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--9月17日****

路透9月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------------------------------------------------

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 盈余160 盈余157

(经季节调整)(亿欧元) 盈余100 盈余127

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差120 顺差149

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%

薪资(较上季) -- +2.0%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负4.00 负5.85

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

0430 日本工业生产 7月修正值 -1.0% --

产能利用率指数(较前月) 7月 +0.5% --

0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 持平 --

(较上年同期) -0.6% --

0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.2% +0.4%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

1230 美国实质所得 8月 -0.3% -0.3%

1230 加拿大制造业销售 7月 -1.5% +0.4%

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.9% +0.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.8% +0.6%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 -1.2% 持平

产能利用率 78.2% 79.2%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 79.2 74.0

现况指数 88.3 86.3

预期指数 73.4 65.0

1400 美国企业库存 7月 +0.8% +0.3%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 124.9 --

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 +0.2% --

9月16日(日)

-- 韩国贸易收支修正值(亿美元) 8月 顺差20 顺差20.4

出口增长率修正值 -6.2% -6.2%

进口增长率修正值 -9.8% -9.8%

(完)

--整理 隋芬/王冠中;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐