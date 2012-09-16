主要国家经济指标预测--9月17日****

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
路透9月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 盈余160 盈余157
(经季节调整)(亿欧元) 盈余100 盈余127
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差120 顺差149
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%
薪资(较上季) -- +2.0%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负4.00 负5.85
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0430 日本工业生产 7月修正值 -1.0% --
产能利用率指数(较前月) 7月 +0.5% --
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 持平 --
(较上年同期) -0.6% --
0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
1230 美国实质所得 8月 -0.3% -0.3%
1230 加拿大制造业销售 7月 -1.5% +0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.9% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.8% +0.6%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 -1.2% 持平
产能利用率 78.2% 79.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 79.2 74.0
现况指数 88.3 86.3
预期指数 73.4 65.0
1400 美国企业库存 7月 +0.8% +0.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 124.9 --
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 +0.2% --
9月16日(日)
-- 韩国贸易收支修正值(亿美元) 8月 顺差20 顺差20.4
出口增长率修正值 -6.2% -6.2%
进口增长率修正值 -9.8% -9.8%
(完)
--整理 隋芬/王冠中;审校 白云
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