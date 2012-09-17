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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 13:33 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月17日

路透上海9月17日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年9月17日-9月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日
     9/17      深    蒙草抗旱   300355        3,436      11.80         20.34     东海证券  9/20
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,636.46亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1780142]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  中银理财14天     中银基金      工商银行     中国银行、中银基金　     9/17-9/20
  债券型基金

  国泰6个月        国泰基金      建设银行     建设银行、中投证券等     9/6-9/21   
  短期理财债券基金

  华夏安康信用     华夏基金      中国银行     中国银行、国泰君安等     9/3-9/19
  优选债券基金

  大成月添利       大成基金      农业银行     农业银行、中信证券等     9/10-9/18     
  理财债券基金

  东方强化收益     东方基金      邮储银行     交通银行、银河证券等     9/3-9/28  
  债券基金

  工银瑞信睿智     工银瑞信      民生银行     杭州银行、光大证券等     9/3-9/21
  深证100指数分级基金

  万家信用恒利     万家基金      建设银行     招商银行、宏源证券等     9/3-9/21
  债券基金
 
  安信目标收益     安信基金      农业银行     建设银行、招商证券等     8/27-9/21     
  债券基金

  上投摩根中证     上投摩根      建设银行     招商银行、海通证券等     8/27-9/21
  消费服务领先指数基金

  南方金粮油       南方基金      工商银行     农业银行、银河证券等     8/27-9/21
  商品股票基金

  鹏华中证A股      鹏华基金      工商银行     建设银行、渤海证券等     8/27-9/20   
  资源产业指数分级基金

  嘉实增强收益     嘉实基金      招商银行     中国银行、国泰君安等     8/27-9/19     
  定期开放债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  国家开发银行    300  1/3/5/7/10年  固息金融债       周一
  电力投资集团     78      九个月    超短期融资券     周一
  华能国际         50      九个月    超短融           周一
  (0902.HK)(600011.SS) 
  进出口银行      100       1年      固息金融债       周二  
  中信证券         50      三个月    短期融资券       周三
  (600030.SS)(6030.HK)
  中煤能源         50       7年      中期票据         周三
  (1898.HK)(601898.SS)   
  国开行      至多200       5年      浮息金融债       周四              三个月Shibor基准    
  国家电网         50       1年      短期融资券       周四 
  财政部          300       3年      固息国债       9/13-9/17
  河北等省市      416     3/5年      固息地方债     9/17-9/19
  财政部      至多300     3/5年      电子储蓄国债   9/10-9/19
  财政部          300      10年      固息国债       9/20-9/24       今年第15期10年品种续发
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期     正回购到期    逆回购到期     合计
    10             50         1,400       -1,340
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  5.国库现金商业银行定期存款到期
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     期数     金额(亿元)     期限      到期日

  2012年第六期   600        三个月      周二
  2012年第二期   500        六个月      周四
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  财政部            储蓄国债           200           上周六(15日)
  山东钢铁集团      中期票据            50           上周六(15日)
  财政部            固息国债           325.10        上周六(15日)
  进出口银行        固息金融债         120           周二
  农业发展银行      固息金融债         150           周二
  
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
  永贵电器   2,000        31.00       2.15          201.62          218.67   9/12    9/17 
  蒙草抗旱   3,436        11.80        --             --              --     9/17    9/20
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  3.国库现金商业银行定期存款招标
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       期数      金额(亿元)      期限      起息日      到期日

  2012年第九期       400        三个月      9/18        12/18
   ========================================================================================(完)

  --整理 李宏薇/边竞; 审校 曹巍浩/刘昕

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