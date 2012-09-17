《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月17日

路透上海9月17日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年9月17日-9月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/17 深 蒙草抗旱 300355 3,436 11.80 20.34 东海证券 9/20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,636.46亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1780142] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 中银理财14天 中银基金 工商银行 中国银行、中银基金 9/17-9/20 债券型基金 国泰6个月 国泰基金 建设银行 建设银行、中投证券等 9/6-9/21 短期理财债券基金 华夏安康信用 华夏基金 中国银行 中国银行、国泰君安等 9/3-9/19 优选债券基金 大成月添利 大成基金 农业银行 农业银行、中信证券等 9/10-9/18 理财债券基金 东方强化收益 东方基金 邮储银行 交通银行、银河证券等 9/3-9/28 债券基金 工银瑞信睿智 工银瑞信 民生银行 杭州银行、光大证券等 9/3-9/21 深证100指数分级基金 万家信用恒利 万家基金 建设银行 招商银行、宏源证券等 9/3-9/21 债券基金 安信目标收益 安信基金 农业银行 建设银行、招商证券等 8/27-9/21 债券基金 上投摩根中证 上投摩根 建设银行 招商银行、海通证券等 8/27-9/21 消费服务领先指数基金 南方金粮油 南方基金 工商银行 农业银行、银河证券等 8/27-9/21 商品股票基金 鹏华中证A股 鹏华基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 8/27-9/20 资源产业指数分级基金 嘉实增强收益 嘉实基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/27-9/19 定期开放债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国家开发银行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 电力投资集团 78 九个月 超短期融资券 周一 华能国际 50 九个月 超短融 周一 ( 0902.HK )( 600011.SS ) 进出口银行 100 1年 固息金融债 周二 中信证券 50 三个月 短期融资券 周三 ( 600030.SS )( 6030.HK ) 中煤能源 50 7年 中期票据 周三 ( 1898.HK )( 601898.SS ) 国开行 至多200 5年 浮息金融债 周四 三个月Shibor基准 国家电网 50 1年 短期融资券 周四 财政部 300 3年 固息国债 9/13-9/17 河北等省市 416 3/5年 固息地方债 9/17-9/19 财政部 至多300 3/5年 电子储蓄国债 9/10-9/19 财政部 300 10年 固息国债 9/20-9/24 今年第15期10年品种续发 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 10 50 1,400 -1,340 ======================================================================================== 5.国库现金商业银行定期存款到期 -------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2012年第六期 600 三个月 周二 2012年第二期 500 六个月 周四 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 储蓄国债 200 上周六(15日) 山东钢铁集团 中期票据 50 上周六(15日) 财政部 固息国债 325.10 上周六(15日) 进出口银行 固息金融债 120 周二 农业发展银行 固息金融债 150 周二 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 永贵电器 2,000 31.00 2.15 201.62 218.67 9/12 9/17 蒙草抗旱 3,436 11.80 -- -- -- 9/17 9/20 ======================================================================================= 3.国库现金商业银行定期存款招标 --------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2012年第九期 400 三个月 9/18 12/18 ========================================================================================(完) --整理 李宏薇/边竞; 审校 曹巍浩/刘昕