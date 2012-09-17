(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周累计升值约0.4%.受欧元区购债计划进展和美国QE3预期支撑, 以及中间价稳步小幅走高引导,现汇价格周内多数时间在6.32元上方反复波动,同时也刺激部 分购汇需求;周四QE3靴子落地,人民币亦随非美货币走势跳空高开,并在消化购汇盘阻力后收 于逾四个月新高.后期人民币料随市场消化QE3继续走升,但续升空间料有限.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周时隔近10年重启了28天期逆回购,以助银行平稳度过将至的十一长 假资金需求高峰.逆回购操作期限至此从此前的最多两周,拉长至一个月,为央行平滑流动性 再添利器. 业内人士称,从目前市场资金面来看,只用正/逆回购操作已可充分达到调节流动性的目的, 下调存款准备金率的迫切性预期有所减弱.不过从配合稳定经济增长角度而言,仍不排除有类 似的放松政策出台.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周普涨,因股票和大宗商品类风险资产反弹,部分投资机构避险意愿明 显降温,加之周四晚间美联储推出新一轮购债计划(QE3)抬升全球通胀预期,多重因素均致债市 抛压较重.交易人士指出,当前对后市走向的判断仍处纠结阶段,机构的谨慎心态没有改善,需 观察经济面和资金面动向. [CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周续大涨.市场人士表示,本月末也是三季度末,机构调整信贷指标以 优化数据的动力很足,部分信贷额度较紧张的机构选择沽出票据;相对应地,需求较供给显少, 导致票据走弱.但从中期来看,当前票据资产收益尚可,若非过度考虑占用明年额度而选择持 有的机构,多倾向于买入跨年的长期票据资产,以获得更高的收益.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周低位震荡.继上周五拉出一根大阳线后,市场观望气氛并没有明显改观. 即使美国出台第三轮量化宽松政策,亦未能令大盘脱离震荡局面.沪综指周五收报2,123.847 点,较上周五跌3.915点.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周一路上扬.自周初起,美国将出台新一轮量化宽松政策预期支持铜价坚挺, 在美国如期宣布QE3后,铜价更是大涨,其中12月期铜合约周五收报60,360元人民币,创下4月以 来的高位,当周期铜上涨6.5%.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周大涨,美联储主席贝南克的讲话令新一轮宽松政策的预期大增,而随后的美联 储的议息会议上如期推出新的购债计划(QE3),这令长期通胀压力上升,并提振金价.国内期金 主要合约SHAUZ2周五收报365.19元,较上周涨4.5%.(完) --整理 边竞/李然/康熙泽/曹巍浩; 审校 张喜良