《路透精英汇》意大利时装企业称中国奢侈品需求仍强劲

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦/米兰9月13日电---意大利时装企业Roberto Cavalli首席执行官Gianluca Brozzetti周四称，Burberry(BRBY.L)发布盈利预警不会令奢侈品行业的光明前景蒙阴，因中国需求仍强劲。

Burberry周二公布，受中国经济增速放缓和欧元区债务危机拖累，该公司营收增速大幅下降。这令人担心奢侈品行业近三年的繁荣可能接近尾声。奢侈品类公司股票当日大跌。

“不应因为一家公司的声明而恐慌。他们曾向投资者做出过一些承诺，可能这些承诺过于激进了。Burberry没有达到目标......和奢侈品市场存在问题是两回事。”Brozzetti在路透零售和消费峰会上表示。

Brozzetti指出，尽管中国市场奢侈品销售增速低于巅峰时的20-25%左右，需求仍保持健康状态，巅峰增速本来就不可持续。

“（中国）人越来越富有。他们富裕之后希望购买奢侈品奖励自己，这点没有改变。”

Brozzetti表示，Roberto Cavalli今年前八个月的零售销量上升25%，受新开店铺以及同店销售增长11%提振。

除了意大利以外的所有市场销量都上升，意大利市场占该公司总业务量的15-20%左右。

“意大利人很担心。他们不肯花钱。如果有人告诉你意大利情况良好，那肯定是谎话。”（完）