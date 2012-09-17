(重温稿)〔台湾货币市场〕美联储再推宽松令外资流入,央行力稳资金短率持平

* 美联储推出新一轮宽松政策

* 外资汇入令台币升值,外商银资金多

* 下周央行利率维稳机会大

记者 高洁如

路透台北9月14日电---台湾银行间短期利率周五大致平稳.美联储(FED)再推新一轮宽松政策(QE3)以刺激经济,外资流入亚洲,外商银资金雄厚.央行则在力持资金平稳下,维持适度宽松.

尽管全球央行纷纷推出新一轮的宽松救市举措,不过,资金调度人士表示,观察台湾央行在隔夜拆款市场中动作并不多,这也预示着下周央行的理监事会议中会维持利率不变的机会还是很大.

台币兑美元TWD=TP周五收盘升2.3角报29.469,创四个月收盘高位.

"美国推QE3,但台湾央行也没有对隔拆利率有什么动作,"一位民营银行交易员表示.

一公营银行的交易员也表示,外资虽有明显汇入,但是台湾央行自市场回收的资金仍然维持适度宽松,预期会维持在近期的适度水位.

台湾央行下周四(20日)将召开第三季全体理监事会议.根据路透7月间的调查显示,24家金融机构全数均认为央行重贴现率仍将稳于1.875%不变.TWINT1

在市场交易员多预估央行仍将维持利率不变之下,他们认为,下周包括拆款、短票市场的利率仍将维稳先前的区间之内,并静待台湾央行的利率决议和对未来的看法.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.该宽松举措令美元下挫然股市大涨.[ID:nSB1778324]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,同上日;区间落在0.295-0.52%,上日在0.295-0.54%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,与上日相同.

**短票平稳**

短票方面,票券商指出,即便今日逢周五票量倍增,但市场的资金供给相当顺畅,拆款、买票的资金都源源不绝,但也因金融机构相当坚持利率,因此短票利率仍持稳在近日的低位.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行今日共发行3,867.5亿台币存单.若相较存单到期金额4,184亿,存单发行余额减316.5亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)567.5亿台币,分别是周一3,686.5亿、周二46亿、周三3,629亿、周四436亿以及周五2,770亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为35亿台币;至周日累计超额准备为122亿台币,加计前期1%的超额准备为1,084亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则持平.本月适逢季底,银行为作帐考量,资金落点尽量不跨月,致使市场短钱偏多,找券需求增加,但对利率仍有坚持.

一证券商交易员指出,整体资金偏多,并自银行体系向外扩散,在券源相对较少的状况下,近期RP利率有缓步向下修正的趋势.像是公司债RP即自上周的0.87%降至0.85%;公债RP虽因利率低持稳在0.73%,但过去不愿承作的投信业者,也开始愿意买券.

"议价已经开始出现弹性."他说.

展望下周,一票券商交易员称,中央银行将在周四举行理监事会议,料将不会调整利率.但近期存单到期量也不小,只要央行冲销力道略为放松,市场资金便会更加宽裕.

另一证券商交易员也预期,下周公司债与公债RP利率或有微幅下修机会.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)