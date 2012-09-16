(重温稿)〔路透专访〕中国建行将加快海外发展,希望年内完成一笔收购--董事长

* 海外扩张步伐要加快

* 希望今年内能完成一笔海外并购

* 会积极参与万亿基建投资计划

* 两三年内即可达到新资本管理办法要求

* 下半年盈利压力小于上半年

记者 Douglas Busvine; 撰写 张胜男

路透俄罗斯海参崴9月14日电---以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章表示,该行资本充足,有此支持,海外扩张步伐也会加快,并希望今年内能完成一笔并购.

他在俄罗斯接受路透专访时并称,建行会积极参与近期中国政府推出的1万亿基建投资计划,而且随着经济刺激计划的陆续展开,建行下半年的经营压力会小于上半年.

"建行目前的海外业务发展现状与我行全球预期定位并不相符,仍有一定差距.在未来,我们会加快海外发展的步伐."他表示,"金融危机、欧洲债务问题以及新兴市场的强劲增长,让我们看到了拓展海外业务的机会."

王洪章指出,建行会集中精力在欧美设立分支机构,扩张网络;在亚太地区,会通过新建或收购增加分行或子行,以进一步扩大市场份额

他称,充足的资本为建行在海外发展打下了非常好的基础.董事会管理层上半年制定了五年海外业务发展规划.目前该行海外发展的问题主要来自于监管机构的限制,比如官僚主义,信息不透明,意识形态的问题等.

据其透露,建行墨尔本分行今年四季度就可能会开业,旧金山分行的申请很快会提交给美国监管层,巴西也谈了很长时间,同时也有希望在印度尼西亚和马来西亚等发展比较快的经济体设立机构.

而对于建行是不是至少一年内都不会有大的海外并购行为的提问,王洪章则表示否定,称设立分支机构和并购会同时考虑,"现在有一些潜在并购对象,我们也有一个并购团队在市场上寻找,有一些潜在对象正在进行接触."

他续称,并购是个非常复杂的事情,比设分行要复杂的多.设分行只是和监管当局打交道就可以了,并购需要跟几方打交道,还要考虑到市场的震动.但他仍乐观表示,"作为董事长,我希望今年内能完成一笔并购."

建行半年报显示,截至2012年6月末,该行拥有14个海外分支机构,资产总额达5,400亿元人民币,较上年末增长22.37%,不良贷款继续双降.其在台北设立分行的申请已获得银监会批准;在旧金山设立分行的议案已经董事会审议通过;而迪拜子银行、多伦多分行、俄罗斯子银行和墨尔本分行的境外申设和筹备工作也正在同步推进.

中国四大国有商业银行中,中国银行(3988.HK)(601988.SS)的国际化程度最高,目前在35个国家及港澳台三地拥有分支机构,而工商银行(601398.SS)(1398.HK)亦在24个国家和港澳地区拥有分支机构.

**支持一万亿刺激计划**

2009年"四万亿"投资计划令中国经济迅速从金融危机的影响中逃离,但也留下了不良贷款上升风险等后遗症.现今,中国经济再次陷入困境,且比上一轮更加持久,面对中国政府最新推出的新"一万亿"投资计划,王洪章表态称,建行会积极参与.

"我们会积极参与进去,对建行来讲也会有很好的盈利机会.这些项目特别是基础设施建设行业比起其他过剩行业来说,定价会强一些,银行方面会有优势."他表示.

上周,中国国家发改委继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,又批复了13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,两次批复项目总投资规模将超过1万亿元人民币.

王洪章并称,按照现在政府出台的刺激经济的一些措施,下半年建行财务增长的压力有,但是这种压力跟上半年比要小一些.

建行上半年实现净利润1,062.83亿元,同比增长14.50%.截至6月末,资本充足率为13.82%,核心资本充足率为11.19%,分别较上年末上升0.14和0.22个百分点.[ID:nSB1745770]

此外,王洪章还提到,对于明年要实施的中国版"巴塞尔III协议",建行有望在两到三年内"达标".

中国银监会已就新资本协议进行了多次修改,因太过严格各家银行反弹很大,且实施时间已经由今年推迟到明年.该新标准虽对资本充足率的要求与现有的大型银行和中小银行分别为11.5%和10.5%相同,但对风险资产权重进行更精细的设计.(完)