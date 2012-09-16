〔中国信用债评级〕中诚信国际将英利中国主体评级由AA下调至AA

* 发行主体: 英利能源(中国)有限公司

* 发行量及品种: 12亿元三年期中期票据(12英利MTN1CN1282132=CFXS)

3亿元五年期中期票据(12英利MTN2CN1282133=CFXS)

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况: 主体长期信用评级由AA下调至AA-

评级展望维持负面

12英利MTN1和12英利MTN2债项信用等级由AA下调至AA-

路透上海9月16日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将英利能源(中国)有限公司主体长期信用等级由AA下调至AA-,评级展望维持负面,同时将12英利MTN1和12英利MTN2债项信用等级由AA下调至AA-.

中诚信国际指出,在光伏行业景气度下滑的同时,各国贸易争端不断加剧,中国国内光伏企业生产的太阳能电池片和组件绝大部分出口至欧洲和美国,对外依存度较高.在供需严重失衡市场环境下,贸易争端加剧导致国内光伏企业经营环境进一步恶化.

随着英利中国产能利用率明显降低,盈利能力大幅下降并出现亏损,销售回款账期明显延长,经营活动现金流状况恶化,流动性风险凸显.

同时由于产能快速扩张,英利中国投资规模较大,债务总额持续增加,资产负债率和总资本化比率不断提高,并且公司目前在建拟建项目投资规模仍较大,资产负债率有进一步上升的压力.

欧盟执委会上周表示,已对中国光伏(太阳能)生产商涉嫌倾销一事展开调查.此次调查源于一个欧洲太阳能企业组织的申诉,该组织以德国SolarWorldSWVG.DE为首,组织成员来自德国、意大利、西班牙等欧盟国家.该组织认为,中国同业在欧洲市场以低于市场价值的价格销售产品.[nSB1762510]

英利的两期中票交易均不活跃,其中12英利MTN1最近成交在9月12日,收益率为5.6371%,中债最新估值CN1282132=CDCT为5.7197%;12英利MTN1最近成交在6月27日,收益率为5.82%,中债估值CN1282133=CDCT为6.2248%.

英利中国是英利绿色能源(YGE.N)旗下子公司.

中诚信国际此前发布报告,继续维持光伏行业的展望为负面,并将晶科能源有限公司(JKS.N)、英利能源(中国)有限公司和江苏中能硅业科技发展有限公司的主体评级展望调整为负面.[ID:nSB1733870](完)

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