〔全球汇市〕9月11日止当周投机客再次转为做空美元-CFTC

路透纽约9月14日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周再次转为做空美元.

9月11日止当周,投机客持有的美元空头仓位总计为61.76亿美元,前一周为净多仓,规模为15亿美元.

市场重新做空美元,符合前两周的负面人气.8月28日止当周整理的数据显示,美元空仓规模为4.417亿美元,为2011年9月6日当周来市场首次出现周度美元净空仓.

本周的数据是在美联储周四宣布第三轮量化宽松政策(QE3)之前整理的,反映QE3对市场仓位影响的数据要到下周五才能看到.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月11日当周 9月4日当周

多头仓位 60,862 55,133

空头仓位 28,089 31,126

净仓位 32,773 24,007

欧元(125,000欧元为1口)

9月11日当周 9月4日当周

多头仓位 43,180 46,580

空头仓位 136,838 148,886

净仓位 -93,658 -102,306

英镑(62,500英镑为1口)

9月11日当周 9月4日当周

多头仓位 49,312 41,834

空头仓位 53,678 48,702

净仓位 -4,366 -6,868

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月11日当周 9月4日当周

多头仓位 11,648 9,013

空头仓位 20,615 22,125

净仓位 -8,967 -13,112

加元(100,000加元为1口)

9月11日当周 9月4日当周

多头仓位 116,546 89,309

空头仓位 14,686 22,754

净仓位 101,860 66,555

澳元(100,000澳元为1口)

9月11日当周 9月4日当周

多头仓位 107,537 111,869

空头仓位 39,278 49,430

净仓位 68,259 62,439

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月11日当周 9月4日当周

多头仓位 13,641 14,815

空头仓位 3,609 3,414

净仓位 10,032 11,401

(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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