〔中国信用债评级〕联合评级将华锐风电主体评级由AAA下调至AA+

* 发行主体: 华锐风电科技(集团)股份有限公司

* 发行量及品种: 26亿元五年期公司债(CN122115=SS,第三年末投资者选择权)

2亿元五年期公司债(CN122116=SS)

* 评级公司: 联合信用评级有限公司

* 评级调整情况: 主体长期信用评级由AAA下调至AA+

评级展望负面

2011年公司债的债项信用等级由AAA下调至AA+

路透上海9月16日电---中国联合信用评级有限公司发布跟踪评级报告,将华锐风电科技(集团)股份有限公司(601558.SS)主体长期信用等级由AAA下调至AA+,评级展望维持负面,同时将华锐风电2011年公司债的债项信用等级由AAA下调至AA+.

联合评级指出,2012年以来,由于白热化的市场竞争以及全球经济增长放缓等因素影响,中国风电产业延续了2011年度的调整态势,风电机组价格因激烈的市场竞争而维持在较低水平,这些因素并对华锐风电经营业绩产生重大不利影响,2012年上半年公司营业利润同比降逾八成.

此外,华锐风电的半年报还披露了多项重大诉讼仲裁事项,一旦仲裁机构或法院出具的生效判决或裁定未支持公司,则有可能对公司经营业绩产生不利影响,联合评级称将对此保持持续关注.

华锐风电的两期公司债成交均较清淡,其中五年含权债最近成交在9月13日,对应收益率为5.9146%;五年不含权债最近成交在7月19日,对应收益率为5.6692%.(完)

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