《综述》汽油价格跳涨推高8月美国CPI,可能打压经济增长

路透华盛顿9月14日电---汽油价格跳涨推动8月美国消费者物价以逾三年来最快速度上涨,并挤压对其它商品的支出,使得迟滞的美国经济可能进一步放缓.

周五公布的其它数据显示,美国8月工业生产下滑1.2%,为2009年3月以来最大降幅.

不过,9月初的美国消费者信心指数出人意料上升,且有迹象显示基础通胀压力仍然受控,冲淡了前述经济数据给人的不佳印象.

有分析师称,这些数据帮助证明了美联储周四推出第三轮量化宽松措施的必要性.

"美国经济疲软,这点很清楚,但目前似乎不存在任何美联储要担心的实质基础通胀压力,所以他们很长一段时间内都要把脚放在油门上,准备随时给经济加油,"法国巴黎银行资深分析师Jeremy Lawson说.

劳工部称,美国8月消费者物价指数(CPI)上升0.6%,为五个月以来首次上涨,且为2009年6月以来最大按月升幅.

汽油价格占CPI涨幅的约80%.汽油价格亦创下2009年6月以来最大涨幅.

随着汽油价上涨,加油站收入也水涨船高.商务部公布的另一份报告显示,8月美国加油站的销售收入劲升5.5%,推动整体零售销售上升0.9%,创下今年2月以来最大的零售销售按月增幅.

汽车和建筑园艺设备销售亦强劲,但其它领域的零售销售则疲软.

这样的零售销售数据和强劲的CPI升幅使得多数分析师预计,美国第三季GDP增长率将温和,而第二季GDP环比年率为增长为1.7%,远低于能让失业保持稳定的增长率水平2.5%.

"对于第三季的整体GDP,我们预计可能比我们目前预估的增长1.5%还要略低一些,"摩根大通分析师Michael Feroli说.

投资者基本上忽略了经济数据,因为他们继续依据美联储周四出台的QE3来进行押注.美国股市上涨,美国公债价格则下跌,由于投资者追捧高收益资产,美元亦挫跌.

**整体物价压力受控**

虽然美国CPI升幅明显,但不计食品和能源价格的所谓核心CPI连续第二个月仅微幅上升0.1%.

美国8月整体CPI较上年同期上升1.7%,低于美联储2%的通胀目标,但高于7月1.4%的CPI升幅.

8月美国食品价格仅仅小幅上涨,但预计今年后期严重乾旱天气的影响将波及超市商品,食品价格将大幅上扬,乾旱天气已经导致玉米和大豆价格大涨.

虽然8月汽油价格上涨导致对其它商品的支出减少,但汽车销售录得六个月最大升幅,给经济抹上一道亮色.

"汽车销售在回暖.如果能得以保持,也没有理由让人觉得不会保持,生产和企业招聘将改善,那将帮助制造业境况好转,"Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff说.

汽车销售提振了工厂活动,但厂商也许很快需要缩减生产规模,因为企业库存数据显示,待售汽车库存7月出现增加.

汽车生产大减是8月美国工业生产下降的原因之一,导致墨西哥湾沿海炼油厂生产中断的飓风艾萨克亦是因素之一.

"随着这些特别因素的影响消退,9月工业生产可能回升,但我们预计基本的制造业生产趋势目前不会明显改善,"RDQ Economics的首席经济学家John Ryding说.(完)