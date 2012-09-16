《美股一周展望》在美联储刺激措施带动的涨势后,市场狂热料开始降温

记者 Edward Krudy 编译 王冠中

路透纽约9月14日电---打从美国联邦储备理事会(美联储,FED)约四年前推出第一轮量化宽松以来,华尔街就爱打趣地把美联储比喻成勒戒中心,给上瘾的投资人提供迷幻药品.这比喻的贴切之处就在于,想要每次都达到同样程度的麻醉效果,药量要一次一次增加,而每次狂喜过后,伴随而来的都是严重的失落感.

在美联储宣布最新的一轮刺激措施--每月向美国经济挹注400亿美元--引发了狂热反应后,未来一周市场可能进入较为清醒的阶段,投资人将会消化新措施在中长期的效益,并将焦点转向今年剩余时间.

相关议题包括11月的美国大选,税赋和减支争议,以及企业获利放缓等.

"当前有短期狂喜气氛.但问题在于我们之后该怎么走,"财富管理公司Planned Financial Services的执行长Frank Fantozzi说."我想,一周过后左右,如果基本经济数据表现没什么改变,就会见到市场略为回落,在大选前都会持续较沉重走势."

欧洲央行买进受困欧元区国家公债计画对市场带来的效应,还有美联储对刺激成长的开放式承诺,都让人感到兴奋.道琼工业指数和标准普尔500指数都触及近五年来最高收盘水准,而Nasdaq指数则升至12年新高.

**狂热过后**

但周五时,股市上午的强劲涨势后来逐渐消退,或许是市场出现疲态的第一个迹象.

"我们开始进入令人晕头转向的领域,需要保持警戒,"Aubach Grayson全球技术分析师Richard Ross说."在有15-20%下档潜力的情况下,试着要挤出那最后的5%走势是相当危险的."

Ross认为股市、大宗商品和汇市不管价格或动能都在接近极端水准,而中东地缘政治紧张情势也在升高.

尽管金融危机以来,所有主要股市的涨势都是伴随着央行的新经济刺激措施而来,但并不是每个人都那么有信心.

最新的数据显示,8月最后两周内,做空标普500指数成分股的兴趣全面温和升高,当时股市正因美联储将宣布量化宽松的预期而扬升.如果投资人出脱空头部位,就会买回这些股票,迫使市场走高.

研究公司Schaeffer's Investment Research提供的数据显示,美国最大的500家企业股票的空仓回升至约73亿股,此前从7月初到8月底则从约76亿股跌至72亿股,而这段期间市场涨幅超过3%.

**波动率降低**

空头仓位增加可能有重大意义.从2011年9月中到今年5月底,标普500成分股的空头仓位直线下滑至约60亿股.在这段时间内,标普500指数触及四年高点,从低点到高点升逾20%.

美联储买债的一个副作用应是会降低市场的波动率.这意味着芝加哥选择权交易所(CBOE)VIX波动率指数.VIX应会维持在今年夏季触及的五年低点附近.该指数在8月跌至低见13.30.

然而,选择权市场的活动显示,有投资人大胆押注未来几个月波动率将会飙升.根据Schaeffer的数据,VIX买权合约接近纪录高点518.2万口.纪录高位是8月创下的524.9万口.

CBOE交投最热络的VIX买权是执行价在60的10月期权.这部分也拥有最多的未平仓合约.VIX必须要在10月中前飙升超过300%,触及近四年最高水准,这些押注才不至于赔钱.

从表面上来看,这样的押注可能也没比把401(k)养老金计画拿到牌桌上当赌注好到哪里去,但确实彰显了随着股市指数攀至新高时,市场上更加弥漫着空头气氛.

执行价在60的10月VIX买权未平仓合约在3.7万口,交投量约在4万口左右.Schaeffer's研究副总Todd Salamone指出,这些合约有很多是以每口0.05美元一次买进2,000或5,000口,显示为单一买家.

"有人赌10月前会有场灾难性行情,"Salamone说."押注这么大,已经不算是个避险组合,因为市场要暴跌才会让这对冲产生作用."

未来几个月的市场走势要看美联储的刺激措施是否成功提振经济而定.

未来一周将公布的房市数据料显示持续改善.路透调查的分析师预期,周二公布的9月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数将上扬.周三的房屋开工和成屋销售数据亦料增加.

然而,9月的制造业数据初值预期不会有畅旺表现.纽约联储和费城联储制造业指数均料呈现萎缩.而8月美国制造业出现三年来最快萎缩速度,也是连续第三个月出现萎缩.

"面对现实吧,我们真的是在未知的领域中,"ConvergEx Group的首席市场策略师Nicholas Colas说.(完)

--译文审校 白云

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