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市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 07:38 BJT

****欧洲经济指标预测--9月17日-9月24日****

路透9月17日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------9月17日当周---------------------------------

9月17日(一)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 盈余157

(经季节调整)(亿欧元) 盈余127

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差149

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%

薪资(较上季) -- +2.0%

9月18日(二)

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.1%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.1%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% +0.1%

(较上年同期) +3.0% +3.2%

0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负19.0 负25.5

现况指数 正17.7 正18.2

9月19日(三)

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 9月 0-9-0 0-9-0

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负33.3

9月20日(四)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.4% 持平

(较上年同期) +1.5% +0.9%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差9.16(上周的指标预测有误)

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 46.4 46.0

服务业PMI 49.4 49.2

综合PMI -- 48.0

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -3.9%

0728 德国制造业PMI 9月初值 45.3 44.7

服务业PMI 48.5 48.3

综合PMI -- 47.0

0758 欧元区制造业PMI 9月初值 45.5 45.1

服务业PMI 47.5 47.2

综合PMI 46.6 46.3

0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +1.7%

(较上年同期) -- -9.4%

工业销售(较前月) -- -0.5%

(较上年同期) -- -2.7%

0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.4% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.8%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负15 负21

1400 欧元区消费者信心指数 9月 负24 负24.6

9月21日(五)

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 133 -18

--------------------------------9月24日当周---------------------------------

9月24-28日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%

(较上年同期) -- -0.7%

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +1.2%

9月24日(一)

0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 102.3

现况指数 -- 111.2

预期指数 -- 94.2

0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差18.4(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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