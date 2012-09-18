(重发)****欧洲经济指标预测--9月17日-9月24日****

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位

路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。