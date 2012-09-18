(重发)****欧洲经济指标预测--9月17日-9月24日****

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
(重发以消除赘字)
路透9月17日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月17日当周---------------------------------
9月17日(一)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 盈余157
(经季节调整)(亿欧元) 盈余127
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差149
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%
薪资(较上季) -- +2.0%
9月18日(二)
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.0% +3.2%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负19.0 负25.5
现况指数 正17.7 正18.2
9月19日(三)
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 9月 0-9-0 0-9-0
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负33.3
9月20日(四)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.4% 持平
(较上年同期) +1.5% +0.9%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差29.16
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 46.4 46.0
服务业PMI 49.4 49.2
综合PMI -- 48.0
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -3.9%
0728 德国制造业PMI 9月初值 45.3 44.7
服务业PMI 48.5 48.3
综合PMI -- 47.0
0758 欧元区制造业PMI 9月初值 45.5 45.1
服务业PMI 47.5 47.2
综合PMI 46.6 46.3
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +1.7%
(较上年同期) -- -9.4%
工业销售(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- -2.7%
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.4% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负15 负21
1400 欧元区消费者信心指数 9月 负24 负24.6
9月21日(五)
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 133 -18
--------------------------------9月24日当周---------------------------------
9月24-28日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%
(较上年同期) -- -0.7%
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +1.2%
9月24日(一)
0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 102.3
现况指数 -- 111.2
预期指数 -- 94.2
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差18.4(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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