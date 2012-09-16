〔欧洲政经〕欧元区救助基金将于10月底以前启动--欧元集团主席

路透尼科西亚9月14日电---欧元集团主席贾克周五表示,欧元区永久救助基金将在下月底准备就绪并投入运行.两天前德国宪法法院同意推进该基金.

贾克对记者表示,成员国将在10月底以前分两笔向欧洲稳定机制(ESM)注资320亿欧元(420.7亿美元),使其具备大约2,000亿欧元的初始贷款能力.

未来三年内,ESM将达到5,000亿欧元的全部贷款能力,但如果有必要的话,欧元区国家可以提前向其注资.

ESM将与临时性的欧洲金融稳定机构(EFSF)并存一年,但任何新的救助案都将由ESM负责.