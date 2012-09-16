〔欧洲政经〕欧元区救助基金将于10月底以前启动--欧元集团主席

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称希腊和其金主应能在3月20日前就救助计划评估达成协议
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路透尼科西亚9月14日电---欧元集团主席贾克周五表示,欧元区永久救助基金将在下月底准备就绪并投入运行.两天前德国宪法法院同意推进该基金.
贾克对记者表示,成员国将在10月底以前分两笔向欧洲稳定机制(ESM)注资320亿欧元(420.7亿美元),使其具备大约2,000亿欧元的初始贷款能力.
未来三年内,ESM将达到5,000亿欧元的全部贷款能力,但如果有必要的话,欧元区国家可以提前向其注资.
ESM将与临时性的欧洲金融稳定机构(EFSF)并存一年,但任何新的救助案都将由ESM负责.
这两个基金都可以提供预防性信贷额度;在一级市场标售或者二级市场中购买债券;单独投资或与其它投资者联合投资;向欧元区公债提供部分保险,并提供全面的救助计划,使一国可以数年内不必进入市场筹资.
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路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。