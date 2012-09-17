〔金砖国家〕9月14日股汇市收盘纵览

路透9月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月14日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高3.27%,报1,014.07点.

中国股市:沪综指.SSEC收市小涨.在美联储周四宣布新一轮货币刺激计划(QE3)后,黄金及资源股涨势明显;不过因市场积弱已久,投资者观望气氛仍浓,因此A股今日涨幅落后于亚洲其他主要股市.沪综指收盘报2,123.847点,涨13.468点,或0.64%.今日沪市A股成交金额760亿元人民币,上日为645亿元[ID:nSB1779142].[.SSCN]

香港股市:收于四个月高点,风险较高的资源相关类股领涨.之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布用于扶助投资和创造就业的经济刺激新计划.恒生指数.HSI今日收高2.9%,至20,629.8点,本周共上涨4.2%.恒生国企指数.HSCE收高3.7%,报9,829.4点,全周上涨4.3%.恒指本周表现为1月中创下4.7%的周涨幅以来最佳[ID:nSB1779478].[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收创逾四个月新高.受美国推出超预期的QE3提振,人民币跳空高开,并在盘中消化购汇盘阻力后一路走高.境内美元人民币一年期掉期 USDCNY1Y=CFXS升水报1,279点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4424元.[ID:nSB1778726][CNY/CN]

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印度股市:指标BSE指数.BSESN上涨逾2%至2011年7月以来的最高收盘位,此前该国政府上调柴油价格,而且美联储的货币刺激政策引发Reliance Industries和ICICI Bank等蓝筹股的全线上涨之势.印度指标股指BSE上涨2.46%至18,464.27点,为2011年7月26日以来的最高收盘位,为连续第八日上涨.该指标本周上扬4%,录得6月8日止当周以来的最强周度表现.[ID:nL3E8KE38M]

印度汇市:印度卢比录得两个半月来的最大单日涨幅,此前该国政府上调柴油价格,引燃市场对更多财政改革的期望,同时美联储刺激行动引发全球风险资产上涨.印度卢比兑美元INR=D2收报54.30/31,较周四的收盘价55.43/44上涨2.1%,录得6月29日以来的最大单日涨幅.卢比盘中一度升达54.29,为7月4日以来的最强.[ID:nL3E8KE31D][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,589.400点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高6.19%至857.05点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨2.5%至30.4800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX收涨0.79%,报40.0700.

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巴西股市:拉美股市继早盘窜涨后下午企稳,周四美联储宣布第三轮量化宽松货币刺激政策后,促使投资者向风险资产大举投入资金,带动股市一度蹿升.交投最广的大宗商品公司的股价走势推动巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连续第七日收升.该指数收盘上涨0.24%至62,105.47点,突破60,000点的阻力并触及逾四个月高位[ID:nL1E8KEKUG]

巴西汇市:拉美货币走坚,因为市场押注更多的美国货币刺激政策将推动投资大举涌入该地区.尽管当局加紧干预,但巴西雷亚尔仍持坚.虽然巴西央行在两个小时内两度干预,但巴西雷亚尔兑美元<BRBY BRL=>仍上涨0.34%,收报2.0196,逼近央行保卫的2水准.[ID:nL1E8KEOB6]

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南非股市:南非股市创选收盘纪录新高,因为美联储祭出大规模刺激举措提振African Rainbow Minerals(ARIJ.J)等矿业类股,而且盖过了铂金和黄金业罢工所引发的忧虑.综合指数.JALSH周五录得创纪录的收盘位,上涨1.85%,报36,550.08点.稍早该股指曾触及17年高位36,585.12点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI亦收在32,328.83的创纪录水准,上涨2.14%,稍早一度触及历史纪录高位32,381.54点.[.J][ID:nL5E8KEI60]

南非汇市:南非兰特兑美元小幅走坚,一周来的多数时间里该货币对一直下挫,因为该国矿业的罢工形势严峻引发了对这一关键行业稳定性的忧虑.1543GMT时,兰特兑美元ZAR=D3上涨0.41%,报8.21,周四纽约盘收报8.2440.[ZAR/][ID:nL5E8KEHSZ](完)