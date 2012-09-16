〔路透调查〕美联储第三轮量化宽松计划总规模料达6,000亿美元＝3

周五调查中58位分析师有49位认为,待卖短买长(扭转操作,twist operation)刺激计划在12月结束后,美联储将进一步买进美国公债.

在扭转操作中,美联储卖出短期美国公债,并用所得资金购买长期公债,以此压低抵押贷款等长期借款的利率.

"在就业市场前景'明显'改善之前,一旦扭转操作结束,MBS和公债的购买都是有可能的.预计美联储明年将购买这两类债券,"瑞士信贷经济分析师Dana Saporta说.

58位分析师中有52位表示,QE3计划公布后其并未修改自己对美国2013年底和2014年失业率水平的预估;其余六位则做了修改.

"我们仍然相信,这项货币政策对于根本性的经济形势产生不了什么影响,"RBC的Oubina说.

六位修改失业预估的分析师中,BMO Capital Markets的分析师将2013年第四季的失业率预估从8.2%下调至7.8%.(完)