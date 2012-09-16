版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 07:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上周收于重要水准,预示可能回落

2230GMT

* 欧元/美元上周收于内部趋势线阻力位,自2010年11月以来数次未能突破该水平

* 此乃从2011年5月高位下跌的38.2%费波纳奇回档位,以及脱离2月高位下滑的76.4%费波纳奇回档位

* 三个阻力水平都在目前价位聚集,预示可能回落

* 建议交易商保持耐心,等候欧元/美元回落再建立新的多头部位

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/xyv62t).(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐