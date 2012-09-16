《汇市简讯》欧元/美元上周收于重要水准,预示可能回落

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称希腊和其金主应能在3月20日前就救助计划评估达成协议
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* 欧元/美元上周收于内部趋势线阻力位,自2010年11月以来数次未能突破该水平
* 此乃从2011年5月高位下跌的38.2%费波纳奇回档位,以及脱离2月高位下滑的76.4%费波纳奇回档位
* 三个阻力水平都在目前价位聚集,预示可能回落
* 建议交易商保持耐心,等候欧元/美元回落再建立新的多头部位
* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/xyv62t).(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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美国商务部周五公布，美国1月新屋销售较前月上升3.7%至55.5万户，弱于预期的57万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透2月24日 - 美国连锁百货运营商J.C. PENNEY CO INC称，未来几个月内将关闭130-140家店铺，以力图扭亏为盈。公司并公布季度同店营收下滑0.7%。