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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 06:52 BJT

****澳新经济指标预测--9月17日-9月28日****

路透9月17日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月17日当周--------------------------------

9月17日(一)

暂无重要经济数据.

9月18日(二)

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字16.6 赤字13.1

截至第二季的年度 赤字106 赤字97.4

9月19日(三)

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +1.1%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

9月20日(四)

暂无重要经济数据.

9月21日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------9月28日当周--------------------------------

9月24日(一)

暂无重要经济数据.(完)

--整理 梁睿雪;审校 张涛

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