澳新经济指标预测--9月17日-9月28日****

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
路透9月17日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月17日(一)
暂无重要经济数据.
9月18日(二)
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字16.6 赤字13.1
截至第二季的年度 赤字106 赤字97.4
9月19日(三)
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +1.1%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
9月20日(四)
暂无重要经济数据.
9月21日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------9月28日当周--------------------------------
9月24日(一)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 梁睿雪;审校 张涛
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。