《一周经济焦点》刺激政策带来的欣喜将被低迷的数据冲淡

* 欧元区、日本和中国调查数据料将疲弱

* 美联储、欧央行的刺激举措见效需要时间

* 欧元区解体风险降低,或激活银行信贷

全球经济记者 魏伦

路透伦敦9月16日电---全球两大央行已经采取了超强力的货币刺激举措,但全球经济还需要更多的时间从债务困境中复苏.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四的行动超过了预期,其承诺将保持对经济的刺激,直至美国就业市场呈现持续复苏,这令市场感到欣慰.

欧洲央行此前一周已宣布规模不设限的、但有附加条件的二级市场买债计划,旨在压低西班牙等受困欧元区国家公债不断攀升的收益率(殖利率).

现在是时候冷静下来了.

正如国际清算银行(BIS)首席分析师切凯蒂所说的那样,本周出炉的调查可能将展示出我们为何没有理由自满.

他说,全球金融改革尚未完成,南欧仍未解决其财政问题且缺乏竞争力,此外目前全球经济低迷.

"发达经济体的复苏步伐仍令人失望.且有迹象显示,新兴市场国家的经济成长放缓,"切凯蒂在电话会议中表示.

凸显经济疲态的首个调查数据将是周四出炉的9月欧元区采购经理人指数(PMI)初值,该数据料将显示欧元区陷入经济衰退.

路透访问的分析师预测,9月欧元区制造业PMI初值微升至45.5,高于8月的45.1,但仍远低于50的荣枯分水岭.

"为化解欧债危机,需要尽早采取多项极为艰难的举措,在危机解决之前,欧元区经济可能至多是依然低迷,"美国经济谘商会研究部分析师Bert Colijn指出.

**关注亚洲**

第二项调查数据将是周三公布的9月路透短观调查日本制造业景气判断指数,Daiwa Capital Markets分析师认为,该数据料将显示日本制造业状况充满挑战.

日本政府上周调降经济成长展望,为连续第二个月采取此类举动,施压日本央行重新放松货币政策,尤其是压低日圆汇价.

但Daiwa预料,日本央行在下个月前按兵不动.该央行为期两天的货币政策会议将于周三闭幕.

第三项调查报告将是周四公布的9月中国PMI调查.高盛认为中国经济活动没有明显改善,本月数据可能比8月还要疲弱.

许多投资者对中国今年尚未采取更为有力的措施刺激放缓的经济感到意外.

国际清算银行(BIS)的切凯蒂称,发展中国家经济增长放缓,可能产生令人欢迎的结果--使其经济成长走上更可持续的轨道."但即便如此,这意味着新兴市场经济对全球成长的支撑作用不会再像过去几年那么大."

这种情况需要等待美联储和欧央行的货币刺激举措产生效力.

瑞银分析师Andrew Cates称,以前期待欧洲带来惊喜可能不太明智.但是如今,即便近期前景仍然困难,欧洲央行的买债计划仍提供了些许让人感到乐观的理由.

Cates在研究报告中指出,"若买债计划成功消除了欧元区成员国违约和退出的风险,欧洲银行体系的信贷条件将会变得宽松,继而促进实体经济中的资金流动."

他的经济模型显示,对企业和消费者的信贷增加,可能将欧元区2013年国内生产总值(GDP)增长幅度提升0.5个百分点.这种信心增强的扩散效应,可能提升美国产出0.3个百分点,中国经济也会因出口需求增强而得到类似的提振.(完)