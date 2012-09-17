美国国防部长寻求加强中美军事关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月16日电---美国国防部长帕内塔本周访问亚洲时将寻求加强与中国的军事关系；作为美国战略转移的一部分，他亦在努力加强美国在亚洲的同盟。

帕内塔周日抵达东京，也是其出任国防部长后第三次到访亚洲，当前中国与日本及菲律宾的领土主权争端持续升温。日本和菲律宾均是美国在亚洲的重要盟国

中国多地城市周末爆发了非理性反日抗议，因日本政府上周二从该国私人手中“购买”了钓鱼岛及其周边附属岛屿。

帕内塔将与日本官员讨论美军驻日本基地的重新安排以及扩大反导合作，随后将前往北京，试图加强和扩大中美军事联系。之后，帕内塔将在新西兰参加国防合作会议，并结束本次亚洲之行。

中美军事关系因美国售台武器变得紧张，一年半以前双方恢复军事联系，此后两国高级国防官员为进一步推进军事联系作出了努力。

尽管存在高层官员互访，五角大楼和中国人民解放军之间的关系仍充满警惕和不信任。

“中美（军事）关系过去一直起起伏伏，缺乏坚定基础，还不足以消化双边关系中自然出现的波动。”一名资深美国国防官员匿名表示。

“中美军事关系没有达到我们的预期，不过国防部长帕内塔的访问等类似举措将有助于巩固过去几个月我们所取得的进展。”（完）