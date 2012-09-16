《中国报摘》--金融时报9月17日

--记者文章称,多种迹象表明,"三角债"危机正浮出水面并可能对经济金融发展形成破坏.业内专家指出,企业出现突发信贷风险苗头时,银行不应简单抽贷压贷"一走了之,对自身经营良好且有发展前景的企业应采取帮扶措施,对不符合产业政策,属于淘汰落后产能或挽救无望的企业,也应平稳有序退出.

--厦门大学发布中国季度宏观经济模型2012年秋季预测报告认为,今年下半年,由于欧元区经济持续低迷,中国的进出口增速可能再次下滑,但国内需求的增长可以在一定程度上抵消外部需求萎缩造成的影响,使经济增长维持在7.5%的水平.随着缓中趋稳趋势的逐步确立,不宜再次推出大规模的投资计划,当务之急是促使实体经济转型.(完)