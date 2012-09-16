《中国报摘》--金融时报9月17日

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
* 头版头条:
--记者文章称,10年间,中国银行业创新能力不断增强,金融服务水平显着提高,满足百姓多样化金融需求.
* 其他:
--中国国家外汇管理局8月份新批50亿元人民币合格境外投资者(RQFII)额度,其中嘉实国际资产管理有限公司和易方达资产管理(香港)有限公司分别获得20亿元和30亿元额度.
--记者文章称,多种迹象表明,"三角债"危机正浮出水面并可能对经济金融发展形成破坏.业内专家指出,企业出现突发信贷风险苗头时,银行不应简单抽贷压贷"一走了之,对自身经营良好且有发展前景的企业应采取帮扶措施,对不符合产业政策,属于淘汰落后产能或挽救无望的企业,也应平稳有序退出.
--厦门大学发布中国季度宏观经济模型2012年秋季预测报告认为,今年下半年,由于欧元区经济持续低迷,中国的进出口增速可能再次下滑,但国内需求的增长可以在一定程度上抵消外部需求萎缩造成的影响,使经济增长维持在7.5%的水平.随着缓中趋稳趋势的逐步确立,不宜再次推出大规模的投资计划,当务之急是促使实体经济转型.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 沈燕; 审校 林高丽
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路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。