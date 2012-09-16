〔法国经济〕2013年成长将逐步改善,但增速仍远低于1%--央行总裁诺亚

路透巴黎9月16日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,法国经济成长将在2013年逐步改善,但增速仍会"明显低于"1%.

诺亚在法国回声报周一刊发的专访中称,在欧洲央行公布空前的购债计划,以及德国宪法法院认可欧洲稳定机制(ESM)合法性后,欧元区前景已经改善.

不过,法国2012年成长疲弱或将对2013年前景带来连锁反应.

"我们有理由预计2013年经济增长将逐步好转,但平均增速仍会明显低于1%,因为2012年末增长料乏力,"诺亚称.

他还表示,德国对欧洲央行购债计划可能加剧通胀的担忧有点过度,因为该央行将通过回笼金融体系中的额外现金"冲销"购债注入的流动性.(完)