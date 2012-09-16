〔法国经济〕2013年成长将逐步改善,但增速仍远低于1%--央行总裁诺亚

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称希腊和其金主应能在3月20日前就救助计划评估达成协议
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路透巴黎9月16日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,法国经济成长将在2013年逐步改善,但增速仍会"明显低于"1%.
诺亚在法国回声报周一刊发的专访中称,在欧洲央行公布空前的购债计划,以及德国宪法法院认可欧洲稳定机制(ESM)合法性后,欧元区前景已经改善.
不过,法国2012年成长疲弱或将对2013年前景带来连锁反应.
"我们有理由预计2013年经济增长将逐步好转,但平均增速仍会明显低于1%,因为2012年末增长料乏力,"诺亚称.
他还表示,德国对欧洲央行购债计划可能加剧通胀的担忧有点过度,因为该央行将通过回笼金融体系中的额外现金"冲销"购债注入的流动性.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。