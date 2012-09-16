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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 07:30 BJT

《亚洲金融市场假期一览表》--9月17日-12月31日

亚洲金融市场假期如下:

9月17日(周一)--日本、马来西亚

9月19日(周三)--印度

10月1日(周一)--中国、香港、韩国

10月2日(周二)--中国、香港、印度

10月3日(周三)--中国、韩国

10月4日(周四)--中国

10月5日(周五)--中国

10月8日(周一)--日本

10月10日(周三)--台湾

10月22日(周一)--新西兰

10月23日(周二)--香港、泰国

10月24日(周三)--印度

10月26日(周五)--马来西亚、印尼、新加坡

11月 1日(周四)--菲律宾

11月 2日(周五)--菲律宾

11月 5日(周一)--俄罗斯

11月13日(周二)--马来西亚、印度、新加坡

11月14日(周三)--印度

11月15日(周四)--马来西亚、印尼

11月16日(周五)--印尼

11月23日(周五)--日本

11月28日(周三)--印度

11月30日(周五)--菲律宾

12月 5日(周三)--泰国

12月10日(周一)--泰国

12月24日(周一)--日本、印尼、菲律宾

12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡

12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰

12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)

浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]

--整理 兰秀娟

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