〔欧洲政经〕西班牙需寻求救援才能进入欧洲央行购债计划--ECB管委

路透维也纳9月16日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,西班牙必须申请纾困才有资格进入欧洲央行购债计划.

诺沃特尼向奥地利周报Profil表示,要由个别国家采取行动,来保证欧洲央行的购债计划帮助化解欧元区主权债务危机.

"这能成为遏制危机、稳定预期的有效工具.但需要政治方面的配合,该工具才能得到有效使用,"他在接受采访时表示.

"只有这样才能令市场信服.例如,如果西班牙不进入(欧元区)安全网,我们不能提供援助,"诺沃特尼说.

周五西班牙宣布将在9月末以前公布新一轮以欧盟建议为基础的经济改革,为寻求外部救援清除了另一个障碍.(完)