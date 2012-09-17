美国与加拿大经济指标预测--9月17日-9月24日****

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透9月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周-------------------------------
9月17日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负2.00 负5.85
9月18日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -- +1.0%
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,260 赤字1,373
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 -- +2.7%
1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 -- 93
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 325
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 38 37
9月19日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月14日当周 -- 853.1
再融资指数 -- 4,729.5
1230 美国房屋开工(万户) 8月 76.5 74.6
建筑许可(万户) 80 81.1
1400 美国成屋销售(万户) 8月 456 447
(变动率) +2.2% +2.3%
9月20日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月15日当周 37.5 38.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 9月8日当周 330 328.3
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5
1400 美国领先指标 8月 -0.1% +0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负4.0 负7.1
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 8月 -- 0.87
9月21日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.2% -0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月14日当周 -- 124.9
----------------------------------9月24日当周-------------------------------
9月24日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.13
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 9月 -- 负1.6 (完)
--编译 侯向明;审校 徐文焰
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选