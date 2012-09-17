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市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 08:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月17日-9月24日****

路透9月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月17日当周-------------------------------

9月17日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负2.00 负5.85

9月18日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -- +1.0%

1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,260 赤字1,373

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 -- +2.7%

1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 -- 93

外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 325

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 38 37

9月19日(三)

1100 美国抵押贷款指数 9月14日当周 -- 853.1

再融资指数 -- 4,729.5

1230 美国房屋开工(万户) 8月 76.5 74.6

建筑许可(万户) 80 81.1

1400 美国成屋销售(万户) 8月 456 447

(变动率) +2.2% +2.3%

9月20日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月15日当周 37.5 38.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5

续请失业金人数(万人) 9月8日当周 330 328.3

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5

1400 美国领先指标 8月 -0.1% +0.4%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负4.0 负7.1

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 8月 -- 0.87

9月21日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% -0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.3%

央行核心CPI(较前月) +0.3% -0.1%

(较上年同期) +1.5% +1.7%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.2% -0.1%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月14日当周 -- 124.9

----------------------------------9月24日当周-------------------------------

9月24日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.13

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 9月 -- 负1.6 (完)

--编译 侯向明;审校 徐文焰

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