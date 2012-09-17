日本候任驻华大使西宫伸一去世

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月16日电---日本外务省称，现年60岁的日本候任驻华大使西宫伸一(Shinichi Nishimiya)周日在东京一家医院去世，三天前他在住所附近的街头倒地昏迷。
外务省官员Takashi Ariyoshi在声明中称，医生正在查证西宫伸一的死因，但目前尚无其他细节提供。
西宫伸一本该于10月中旬前往中国接替丹羽宇一郎(Uichiro Niwa)担任日本驻华大使。
近来中日关系因钓鱼岛争端日趋紧张，周末中国多个城市爆发反日游行。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。