日本候任驻华大使西宫伸一去世

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月16日电---日本外务省称，现年60岁的日本候任驻华大使西宫伸一(Shinichi Nishimiya)周日在东京一家医院去世，三天前他在住所附近的街头倒地昏迷。

外务省官员Takashi Ariyoshi在声明中称，医生正在查证西宫伸一的死因，但目前尚无其他细节提供。

西宫伸一本该于10月中旬前往中国接替丹羽宇一郎(Uichiro Niwa)担任日本驻华大使。

近来中日关系因钓鱼岛争端日趋紧张，周末中国多个城市爆发反日游行。（完）