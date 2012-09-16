《汇市简讯》美元/坡元两度下探1.2180未果,展开急剧反弹

2317GMT * 美元/坡元在上周五纽约市场收报1.2205,盘中在1.2176-1.2218区间交投 * 两度下探1.2180未果后,展开明显反弹 * 市场臆测新加坡当局可能干预,抑制跌势 * 今日料在1.2200上方的窄幅区间波动,但整体趋势偏空 (完) --编译 白云; 审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=