《汇市简讯》美元/马币近期可能跌破3.00水准

* 店头交易美元/马币(林吉特)料开盘约报3.0400,上周五夜间无本金交割远期外汇(NDF)在3.0370-490区间徘徊

* 新兴货币走势坚挺,预示美元/马币近期将在3.00下方交投

* 印度卢比和马币目前受到青睐,因各自国家的央行不大可能干预