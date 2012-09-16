《汇市简讯》美元/马币近期可能跌破3.00水准

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
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* 店头交易美元/马币(林吉特)料开盘约报3.0400,上周五夜间无本金交割远期外汇(NDF)在3.0370-490区间徘徊
* 新兴货币录得强劲涨幅,中长期投资者目前排队等候逢低吸纳
* 新兴货币走势坚挺,预示美元/马币近期将在3.00下方交投
* 印度卢比和马币目前受到青睐,因各自国家的央行不大可能干预
* 今天料盘整,但记得上涨是卖出良机.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。