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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 07:57 BJT

《汇市简讯》美元/马币近期可能跌破3.00水准

2323GMT

* 店头交易美元/马币(林吉特)料开盘约报3.0400,上周五夜间无本金交割远期外汇(NDF)在3.0370-490区间徘徊

* 新兴货币录得强劲涨幅,中长期投资者目前排队等候逢低吸纳

* 新兴货币走势坚挺,预示美元/马币近期将在3.00下方交投

* 印度卢比和马币目前受到青睐,因各自国家的央行不大可能干预

* 今天料盘整,但记得上涨是卖出良机.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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