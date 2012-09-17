〔美国个股〕摩根大通面临反洗钱调查--消息

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透9月15日电---据消息人士称,银行监管机构正在检查美国最大银行摩根大通(JPM.N)是否遵守美国反洗钱法.在对银行如何防止进行牵涉贩毒资金和受制裁国家的交易的全面调查中,摩根大通成为最新目标.
知情消息人士透露,美国通货监理局(OCC)正在检查摩根大通专门监控和筛选那类交易的系统.
但尚不清楚调查的确切范围和摩根大通的潜在责任.
摩根大通发言人Joseph Evangelisti周六拒绝置评.
摩根大通在上月提交给美国证券交易委员会(SEC)的季度文件中称,预计监管当局会加强对其是否遵守反洗钱法等新旧监管规定的审查.
监管当局正在加大努力打击洗钱行为.(完)
--编译 白云;审校 张涛
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选