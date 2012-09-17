〔中国个股〕英国联合博姿将认购南京医药增发的12%股份

路透上海9月17日电---欧洲最大医药连锁企业--英国联合博姿[ABN.UL]周日宣布,其将购买中国医药销售企业南京医药(600713.SS)12%股权,将成为其第二大股东.

另据上海证券报周一报导,双方周日已签定战略合作协议和股份认购协议,南京医药将向其母公司南京医药集团和联合博姿非公开发行股票,联合博姿持股比例将超过10%.合作后,双方将共同致力于打造立足华东、辐射全国的医药流通企业.

联合博姿未披露更多细节.南京医药因重大事项待公告,自上周二起停牌,目前尚未公告该项合作.

联合博姿以药品和药妆保健品批发零售为主,今年6月,美国最大的连锁药店运营商沃尔格林WAG.N以67亿美元收购联合博姿45%股权.目前沃尔格林-联合博姿已是全球最大的医药商业公司之一,经营万余家医疗保健及美容零售门店,总收入超过1,100亿美元.

2008年,联合博姿通过向广州药业(600332.SS)(0874.HK)下属的广州医药有限公司注资近5.5亿元人民币的方式,拥有后者50%股权,从而进入中国医药市场.

南京医药上一交易日收报6.23元.(完)