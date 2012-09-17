〔中国个股〕英国联合博姿将认购南京医药增发的12%股份

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海9月17日电---欧洲最大医药连锁企业--英国联合博姿[ABN.UL]周日宣布,其将购买中国医药销售企业南京医药(600713.SS)12%股权,将成为其第二大股东.
另据上海证券报周一报导,双方周日已签定战略合作协议和股份认购协议,南京医药将向其母公司南京医药集团和联合博姿非公开发行股票,联合博姿持股比例将超过10%.合作后,双方将共同致力于打造立足华东、辐射全国的医药流通企业.
联合博姿未披露更多细节.南京医药因重大事项待公告,自上周二起停牌,目前尚未公告该项合作.
联合博姿以药品和药妆保健品批发零售为主,今年6月,美国最大的连锁药店运营商沃尔格林WAG.N以67亿美元收购联合博姿45%股权.目前沃尔格林-联合博姿已是全球最大的医药商业公司之一,经营万余家医疗保健及美容零售门店,总收入超过1,100亿美元.
2008年,联合博姿通过向广州药业(600332.SS)(0874.HK)下属的广州医药有限公司注资近5.5亿元人民币的方式,拥有后者50%股权,从而进入中国医药市场.
南京医药上一交易日收报6.23元.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。