《中国报摘》--中国证券报9月17日

* 头版头条:

--截至13日,在中国新三板试点扩大后首批挂牌八家企业中,除新眼光和安普能因股份公司成立未满一周年而无法转让外,其余六家公司股份均有成交.在4个交易日内,股份报价和整体成交情况平稳.

* 其他:

--中国人民银行副行长潘功胜透露,相关部门即将发布的"十二五"金融改革规划将涉及利率市场化、汇率市场化等诸多战略变革;将涉及间接融资及直接融资等金融结构改革;将涉及微型金融组织的发展问题和构建宏观审慎管理政策框架等问题.

--据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,7月下旬以来鸡蛋价格持续上涨,涨幅超过20%.

--中国重工(601989.SS)旗下的武船重工上半年共获得了8艘海监船订单.业界人士指出,随着包括钓鱼岛、南海在内的周边局势的复杂化,中国重工包含海监船业务在内的海洋工程板块将迎来发展机遇.

--南京医药(600713.SS)将向南京医药集团和世界500强企业英国联合博姿公司非公开发行股票,从而实现与联合博姿开展全面战略合作.(完)

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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