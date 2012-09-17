〔中国经济〕预计三季度GDP增幅达7.6-7.8%--国家信息中心专家

路透北京9月17日电---中国国家信息中心经济预测部主任范剑平表示,中国当前的主要经济指标在预期的调控范围内,缓中趋稳来之不易,不能盲目追求两位数的高增长.并预计三季度GDP增幅达7.6-7.8%,全年为7.7-7.8%.

新华社周日援引范剑平的话称,投资项目在实施中有惯性,刚开工时投资量不大.第二年,投资量才会大幅度增加,对经济的拉动作用会进一步体现.

"如果目前的经济增长速度能够稳住,同时就业不出现大的问题,老百姓消费比较平稳,收入增速还将超过GDP增速,经济增长的质量会更好."范剑平称,"在这个阶段,盲目地追求经济增速尽快回到两位数增长,其实并不是我们宏观调控最好的选择."

他认为,短期来看,相对于过去一段时间的高速增长,中国的经济增速可能会在相对低一点的水平上运行一段时间.但这段时间恰恰是调结构、转方式能够取得积极进展的好时机.

中国经济经过连续九个季度的回落,二季度经济增速为7.6%,对经济何时见底一直存在分歧.中国年初确定的今年GDP增幅目标是7.5%.

对于国内外一些看空中国经济的言论,范剑平称,同上一轮经济刺激计划效果相比,有人觉得(目前的经济增速)不过瘾,上次经济很快出现了V形反弹,这次似乎还没有看到经济增速回升的势头,或者说政策效果没有那么明显,"但我认为这可能是这一轮"稳增长"和"调结构"充分结合起来的一种新的宏观调控效果."

他指出,今年年初以来,为促进投资,有关部门加快了投资项目的审批.同时,对在建项目的资金落实也做了大量工作.在经济下滑的时候,这些措施发挥了逆周期的调节作用.

同时,上半年就业、居民消费基本保持稳定,"在汽车销售不太景气,家电、家具、装修消费不太景气的情况下,消费还能保持平稳,这是扩大消费的政策在起作用."范剑平称.

他表示,相对投资而言,消费则是中国的短板.以前的投资项目为生产服务的多,服务于消费的项目少.这次批复的投资项目中,20多条轨道项目都是为老百姓出行服务的.其中城际轨道交通项目是发展城市群、都市圈的重要手段,项目本身可以盈利,也是为老百姓出行服务.

中国国务院近日确定促进外贸稳定增长的八大政策措施.此前,国家发展和改革委员会批复了一批机场和水电建设项目、城市轨道交通项目建设规划、地区公路工程项目和污水处理项目,投资额超过一万亿元人民币.(完)