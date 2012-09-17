〔全球贵金属〕9月14日SPDR黄金持仓增0.70%,iShares白银持仓不变

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透9月15日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五的黄金持仓较周四增长0.70%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 41,843,838.5 9月14日 41,552,973.3 9月13日 +290,865.2 +0.70%
iShares 314,077,053.6 9月14日 314,077,053.6 9月13日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。