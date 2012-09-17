〔中国经济〕发展网络消费,促进国际品牌合理定价减少消费外流--商务部官员

路透北京9月17日电---在外需短期看不到光明之际,稳投资、促消费成为中国推动经济增长重要力量.中国商务部部长助理房爱卿认为,扩消费需多管齐下,除加快政策制度建设外,还应大力发展网络消费,并通过促进国际品牌合理定价来减少消费外流.

"(国内)消费需求还蕴藏着巨大潜力,"人民日报周一报导援引他的话称,扩大消费面临城镇化进程加快,网络、信用以及服务消费潜力大的四大机遇.

房爱卿指出,未来将大力发展网络消费,鼓励汽车等耐用消费品以及教育、旅游等领域创新信用消费模式.

"通过引入品牌和渠道竞争促进国际品牌合理定价,实现境内与境外两个市场、中国与国际两种品牌、传统与新型两类渠道价格'剪刀差'的缩小,减少消费外流,"他说.

同时,还要着力完善有利于扩大消费的现代流通体系,并通过打造公共服务平台,促进供需对接、引导科学消费.

房爱卿认为,从长远看,扩大消费需要努力构建扩大消费的长效机制,完善收入分配制度,扩大社会保障覆盖面,加强市场流通体系建设等等.

虽然整体经济放缓,但上半年中国消费市场仍有不少亮点.上半年消费实际增速比国内生产总值(GDP)增速高出3.4个百分点,最终消费对GDP的贡献率为57.7%,超过投资8.3个百分点,是2002年以来消费对经济增长的贡献率首次超过投资.(完)