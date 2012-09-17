《全球主要国家债券发行预告》--9月17日-9月24日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透9月13日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/17 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/18 0120 日本 一年期贴现国库券
9/18 西班牙 12个月和18个月期国库券
9/18 1530 美国 四周期和52周期国库券
9/19 加拿大 30年期公债
9/19 0600 德国 50亿欧元 2014年9月12日到期的两年期联邦债券
9/20 0850 法国 70-80亿欧元 票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;
9/20 0850 法国 票息2.25%,2016年2月25日到期的三年期BTAN债券;
9/20 0850 法国 票息1.0%,2017年7月25日到期的五年期BTAN债券)
9/20 0950 法国 15-20亿欧元 票息1.10%,2022年7月25日到期的10年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息1.85%,2027年7月25日到期的15年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息3.40%,2029年7月25日到期的17年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息3.15%,2032年7月25日到期的20年期OATei债券;)
9/20 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年9月7日到期的公债
9/20 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/20 0130 日本 流动性供给标售
9/20 1700 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)
9/20 西班牙 票息3.75%,2015年10月31日到期的Bonos债券
9/20 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的Obligaciones债券
9/21 英国 国库券
9/21 0120 日本 约两个月期贴现国库券
9/24 0600 德国 30亿欧元 2013年9月25日到期的12个月期国库券
9/24 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/24 英国 2052年9月24日到期的通胀保值公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。