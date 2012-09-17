〔美国政经〕奥巴马政府表示,自动减支生效将造成严重破坏(更新版)

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路透华盛顿9月14日电---奥巴马政府周五提出1,090亿美元全面减支计划迄今为止最详尽的细目,并称减支将"严重破坏"国防和非国防项目.这项减支计划将于1月2日生效.

虽然表示愿意与国会研究一套替代方案,但白宫称已完成份内的工作,现在该由国会尽到自己的职责.

白宫在预算文件的引言部分中称,减支"是个粗暴的、不加选择的工具","对我国实现减赤目标来说不是个负责任的做法".

白宫预算办公室称,旨在降低美国预算赤字的减支措施将导致国防项目预算减少9.4%,国内政府活动预算减少8.2%.

外界一直要求预算办公室拿出自动减支措施的具体细节.自动减支将在今年底生效,除非国会和政府能找到替代方案.

如果美国国会和政府未能就长期减赤计划达成一致,政府就将在未来10年削减1.2万亿(兆)美元的支出.1月2日开始的减支将成为起点.

尽管白宫表示愿意与国会研究新计划,但预计在11月6日总统和国会大选之前不会落实到行动上.(完)