〔美国政经〕奥巴马政府表示,自动减支生效将造成严重破坏(更新版)

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(新增细节)
路透华盛顿9月14日电---奥巴马政府周五提出1,090亿美元全面减支计划迄今为止最详尽的细目,并称减支将"严重破坏"国防和非国防项目.这项减支计划将于1月2日生效.
虽然表示愿意与国会研究一套替代方案,但白宫称已完成份内的工作,现在该由国会尽到自己的职责.
白宫在预算文件的引言部分中称,减支"是个粗暴的、不加选择的工具","对我国实现减赤目标来说不是个负责任的做法".
白宫预算办公室称,旨在降低美国预算赤字的减支措施将导致国防项目预算减少9.4%,国内政府活动预算减少8.2%.
外界一直要求预算办公室拿出自动减支措施的具体细节.自动减支将在今年底生效,除非国会和政府能找到替代方案.
如果美国国会和政府未能就长期减赤计划达成一致,政府就将在未来10年削减1.2万亿(兆)美元的支出.1月2日开始的减支将成为起点.
尽管白宫表示愿意与国会研究新计划,但预计在11月6日总统和国会大选之前不会落实到行动上.(完)
--编译 白云;审校 张涛
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
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