〔中日关系〕中国官媒呼吁日本谈判解决争议,否则将被迫打经济牌

路透北京9月17日电---中国官方媒体人民日报周一发表评论文章呼吁,在钓鱼岛问题上,日本应该回到谈判解决争议的轨道上,否则中国将被迫采取经济手段.不过,中国将慎打经济牌这把双刃剑,仔细权衡利弊和时机.

文章援引国际问题专家华益文指出,中国一直非常慎打经济牌.但在涉及领土主权的斗争中,如果日方继续挑衅,中方必将迎战.

"日本必须正视历史事实,正视中国的严正立场和坚定意志,正视国际社会的正义之声,改弦更张,不折不扣地回到中日双方达成的共识和谅解上来,回到谈判解决争议的轨道上来",文章称.

华益文认为,日本的窃岛行径无异于侵略,中国动用各种手段扞卫主权,符合国际法,占据国际道义制高点.日本政府从蹚入"购岛"混水起,就已经触摸了中国经济手段的扳机.

文章并指出,日本政府做出"购岛"决定后,很注意观察和评估中方反应:如果中方立场坚定,就会暂时止步;如果中方反应平平,就会按既定方针步步进逼.中国绝不容忍日本非法行径.连日来,中国采取一系列有力措施坚决回击日本挑衅,彰显扞卫领土主权的坚定意志.

上周末,为呼吁政府保护国家领土.北京和许多中国其他城市则爆发游行,示威者们包围了日本大使馆、袭击了一家日本百货商店、至少有五座城市的日本车和日餐店遇袭,商店被洗劫;而在青岛,示威者们闯入了十二家日本工厂.

虽然迄今尚未看到中国官方正式动用经济手段,但由日本政府"购岛"闹剧引发的钓鱼岛事态已然对中日经贸活动产生了不利影响,日本旅游业首当其冲,日系产品在华推广和销售也受到冲击.

文章称,日本经济对中国的经济手段缺乏免疫力.中国经济手段的"枪"握在自己手中,但是否及何时扣动扳机,在某种程度上也是由日本来决定的.且中国一旦被迫扣动经济扳机,将会精心挑选"靶心",尽可能选择对日方具有较大杀伤力、对己方具有较小损伤的目标.

"日本的制造业、金融业及特定对华出口产品、投资企业、进口战略物资等,都有可能成为目标",华益文坦言.

自日本近日宣布的"购买"钓鱼岛以及附属小岛,中日争端不断升级,并已开始波及两国的经贸关系.贸易数据显示,今年前八个月中日贸易总值为2,187亿美元,下降1.4%.中国汽车工业协会最新数据亦显示,8月日本汽车在中国市场销量降低.(完)