习近平将出席第九届中国-东盟博览会

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月16日电---中国外交部周日称，中国国家副主席习近平将在本周晚些时候出席第九届中国-东盟博览会。
习近平近两周未在公众场合出现，并取消了与一些外国政要的会晤，其中包括美国国务卿希拉里。
习近平周六来到中国农业大学，参加科普日活动。
中国外交部称，习近平将前往广西出席周五开幕的中国-东盟博览会。
外交部官方网站简短声明中称：“中国国家副主席习近平和东盟国家领导人将出席开幕式等重要活动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。